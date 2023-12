San Juan - Un estudio publicado por el Programa PR-CEAL (por sus siglas en inglés) del Centro Comprensivo de Cáncer y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) reveló una baja de un 77 % en las pruebas de detección de personas con cáncer colorrectal luego del huracán María en 2017 y la pandemia de COVID-19.

Según el informe titulado “Breast and Colorectal Cancer Screening Utilization after Hurricane María and the COVID-19 Pandemic in Puerto Rico” (Utilización de pruebas de detección de cáncer de mama y colorrectal después del huracán María y la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico), las pruebas para cáncer colorrectal fueron 77 % más bajas durante octubre de 2017, un mes después del paso de los huracanes Irma y María, comparadas con el mismo periodo en 2016.

Asimismo, hubo una reducción de un 50 % en las pruebas de mamografía, herramienta de prevención clave para el cáncer de mama durante ese mismo tiempo, agregó el estudio.

PUBLICIDAD

“Los hallazgos de este análisis apuntan al posible impacto de los desastres en los servicios de salud relacionados con la detección temprana del cáncer, lo cual puede exacerbar las disparidades de salud existentes”, aseguró en un comunicado Cynthia Pérez, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

“Por lo tanto, es imperativo que cualquier plan de respuesta a emergencias en Puerto Rico aborde la atención médica de los pacientes con cáncer”, enfatizó.

Otro hallazgo relevante de este estudio fue que, a pesar del tiempo transcurrido desde el huracán María, las tasas de utilización para pruebas de cernimiento de cáncer colorrectal, no han regresado a los niveles previos reportados en 2016.

Esto podría tener implicaciones en la detección tardía de estos tipos de cáncer y por consecuencia un impacto en la mortalidad aseguró el grupo de expertos encargado de realizar el estudio epidemiológico.

Por su parte, el director ejecutivo del IEPR, Orville Disdier, explicó que los análisis fueron realizados utilizando millones de reclamaciones administrativas, representando aproximadamente 1.2 millones de individuos que recibieron beneficios de Medicaid en Puerto Rico, entre 2016 y 2021.