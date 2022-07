El Departamento de Salud recibió 710 dosis adicionales de la vacuna contra la viruela del mono, confirmó la agencia este miércoles a El Nuevo Día. Esa cantidad se suma a unas 39 que la agencia ya tenía disponible.

Salud también informó que solicitó 517 dosis adicionales de la vacuna. El gobierno federal ha hecho disponible para las jurisdicciones estadounidenses la vacuna JYNNEOS (también conocida como Imvamune o Imvanex), uno de dos fármacos que cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés).

El número de casos confirmados de viruela del mono en Estados Unidos aumentó a 2,108 en 43 estados, Washington D.C. y Puerto Rico, hasta el 19 de julio, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). A nivel global, la cifra aumentó a 14,511 en 70 países, incluyendo 64 que históricamente no han reportado viruela del mono.

La doctora Iris Cardona dijo a este medio el lunes que unos 23 proveedores serán los encargados de administrar la vacuna en Puerto Rico. Esos proveedores ya recibieron el adiestramiento correspondiente, pero Salud no hecho disponible la lista. La vacuna se administrará a personas a riesgo de contagio de la enfermedad debido a exposición con un caso probable o confirmado.

También se hará disponible a la población identificada, al momento, como de alto riesgo, que son personas mayores de 18 años que en los 21 días previos hayan tenido múltiples parejas sexuales, sexo con parejas desconocidas y sexo con personas que hayan presentado lesiones en la piel.

En medio del actual brote global de viruela del mono, Salud elevó a ocho la cantidad de casos confirmados en la isla hasta el 15 de julio. Hasta este miércoles no se han confirmado nuevos casos. Uno de los confirmados es una persona que no reside en la isla, aunque se mantiene en aislamiento en Puerto Rico. De los restantes siete, hay cinco historial de viaje y dos que no tienen historial de viaje.

“Ese dato nos habla de una transmisión a nivel local, transmisión comunitaria de viruela del mono”, reiteró Melissa Marzán, principal oficial de Epidemiología de Salud.

En cuanto a los ocho casos, la mediana de edad es de 42 años, y van desde el rango de 27 hasta 54 años. Todos son hombres. La investigación epidemiológica también monitorea una lista de diez casos sospechosos.

Marzán enfatizó el lunes su llamado a los médicos y proveedores de servicios de salud, a mantenerse alerta a signos y síntomas de la enfermedad y comunicarse de inmediato con Salud si sospecha de algún caso. “Hay una línea telefónica disponible 24 horas para que los proveedores de salud que tienen sospecha de pacientes de viruela símica llamen directamente a Salud”, sostuvo. El teléfono de esa línea es el 787-404-5561.

Por el momento, las pruebas de detección del virus, para confirmar la infección, las está realizando únicamente el Departamento de Salud en su laboratorio, de modo que es indispensable que los médicos que sospechen de algún caso se comuniquen con la agencia para la coordinación e instrucciones correspondientes.