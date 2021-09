El Departamento de Salud reportó este lunes cinco muertes adicionales por COVID-19, sobrepasando así la cifra de 3,000 decesos por la pandemia, precisamente a 18 meses de que se confirmaran los primeros casos del virus en Puerto Rico.

Según el informe diario de la agencia, ahora el total de fallecidos por el coronavirus SARS-CoV-2 asciende a 3,003. En lo que va de septiembre se han reportado 104 decesos por la enfermedad.

Aunque el 9 de marzo de 2020 es la fecha con los primeros contagios registrados en Puerto Rico, según el portal de Salud, no fue hasta el viernes, 13 de marzo de 2020 cuando la entonces gobernadora Wanda Vázquez confirmó los primeros positivos.

La primera muerte por COVID-19 en la isla fue el 17 de marzo de 2020, según el conteo acumulado de defunciones publicado por Salud.

Decesos atribuidos al COVID-19 reportados el lunes, 13 de septiembre de 2021.

Los cinco decesos nuevos ocurrieron los días 10, 11 y 12 de septiembre, cuatro de ellos en las regiones de Bayamón, Caguas, Fajardo y Mayagüez. El deceso de una mujer de 78 años fue catalogado como “Fuera de Puerto Rico”.

El secretario de Salud, Carlos Mellado, lamentó que se alcanzara esta cifra, al tiempo que resaltó que los contagios y las hospitalizaciones por el virus han comenzado a estabilizarse.

“Estamos bajando la curva, lo que me molesta siempre son las muertes... Lamentablemente, los casos mayores son de personas no vacunadas. Han salido muchísimos estudios validando -no tan solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos- de cómo protege la vacuna contra la variante (delta)”, destacó el funcionario en entrevista radial (WKAQ 580).

Científicos han destacado que inmunizarse contra el virus puede evitar los efectos más severos como hospitalización y muerte. Se han registrado personas vacunadas que han necesitado hospitalización, pero supone una baja cantidad.

Por otro lado, los hospitalizados por el virus amanecieron en 354, lo que supone nueve pacientes menos en las pasadas 24 horas.

Estos se dividen en 335 adultos y 19 menores de edad. Entre los adultos se encuentran 100 en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 72 conectados a un ventilador. También hay dos pacientes pediátricos en intensivo.

Según los datos diarios compartidos por Salud, la cifra más alta de hospitalizados por coronavirus en lo que va de año se registró el pasado 27 de abril, con 558. Sin embargo, el récord máximo de pacientes continúa siendo de 657, reportado el 10 de diciembre de 2020.

El sistema de salud del país cuenta con 185 camas de intensivo y 827 respiradores artificiales para adultos. También hay disponibles 49 camas de intensivo y 107 ventiladores para menores.

Las muertes por COVID-19 de acuerdo al sexo y la edad, según los datos del 13 de septiembre de 2021 del Departamento de Salud. (Departamento de Salud)

En tanto, la tasa de positividad en Puerto Rico está en 7.4%, basada en pruebas moleculares.

El promedio diario de casos positivos confirmados es de 223, con 146,681 contagios acumulados; mientras que el promedio en casos probables es 116, con 30,407 positivos. Los promedios incluyen resultados de muestras tomadas del 28 de agosto al 11 de septiembre.

En Puerto Rico, 2,404,741 personas mayores de 12 años están vacunadas con al menos una dosis. De estos, 2,102,164 han completado la serie de dosis. El 84.4% de las personas aptas de 12 años o más tiene al menos una dosis.

Entre los pueblos que han vacunado completamente a más del 71% de sus residentes están: Vieques (72%), Culebra (93%), Caguas (74%), Villalba (87%) y Bayamón (82%). Mientras, con menos vacunados con al menos una dosis están Añasco (54%), Cataño (55%) y Peñuelas (59%).