Perspectiva: punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto.

Género: grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico.

Por las pasadas semanas, el concepto de perspectiva de género ha vuelto a ocupar titulares y portadas. En el más reciente debate por la gobernación, el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri, confrontó problemas para dejar clara su postura sobre la educación con perspectiva de género.

“ “La perspectiva de género, de nuevo, cobija a todas, todos y todes, y definitivamente libera a las mujeres de los yugos de roles de género y también a los hombres ” Verónica Rivera Torres, activista y voluntaria de La Ruta de las Mujer

Posteriormente, dijo que validaba el concepto, siempre y cuando “no tenga nada que ver con sexualidad”.

Mientras, en un encuentro previo, el candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, César Vázquez, definió la perspectiva de género como una “ideología que no responde a la realidad biológica del género humano”, una respuesta que, si bien encontró eco entre sus seguidores, provocó también la indignación de quienes han estudiado el tema.

Pero, ¿qué es la perspectiva de género?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la división de ONU Mujeres, define perspectiva de género como una forma de ver o analizar, que consiste en observar el impacto del género en las oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas.

Esa mirada permite, a su vez, identificar cómo los roles limitan el desarrollo humano pleno de mujeres y hombres, creando desigualdades.

“La perspectiva de género propone contrarrestar las inequidades creando espacios de oportunidad y desarrollo para todos los seres humanos”, sostuvo la abogada Verónica Rivera Torres, integrante de la iniciativa La Ruta de las Mujeres del Proyecto Matria.

El candidato a la gobernación por el PPD, Carlos Delgado Altieri, mantiene una postura ambivalente sobre la educación con perspectiva de género. (Xavier Araœjo)

En lo que fue descrito como un paso de avanzada por muchos sectores, en 2015, el Departamento de Educación emitió una carta circular para incorporar la perspectiva de género en los currículos escolares. Sin embargo, dos años después, la administración de Ricardo Rosselló Nevares eliminó este tipo de enseñanza.

“La perspectiva de género lo abarca todo y va a permitir que usted pueda identificar dónde hay personas que se quedan atrás por ser quienes son”, explicó Rivera Torres.

A pesar de las múltiples discusiones sobre el tema, desde foros públicos y privados, sigue habiendo, no solo oposición, sino también confusión o construcciones erróneas sobre el tema, siendo una de estas la afirmación de que perspectiva de género es sinónimo de educación sexual.

¿Se trata de educación sexual?

Con cierta regularidad, la educación con perspectiva de género se confunde con educación sexual. Sin embargo, se trata de dos temas que, aunque igual de importantes para el desarrollo integral de los niños y niñas, se enfocan en conceptos diferentes.

“ Tenemos que apostar a que, en cualquiera de los temas que se discuta, la perspectiva de género sea una mirada que tengamos presente ” Osvaldo Burgos, portavoz de CABE

La educación sexual explora el aspecto fisiológico y el comportamiento sexual de las personas. Mientras, la educación con perspectiva de género examina los constructos sociales que se han levantado en cuanto a cómo deben comportarse hombres y mujeres.

“Los hombres no lloran”. “Las niñas no juegan con carritos”. “El hombre es el jefe de la casa”. “Las mujeres son amas de casa”. Estas frases son algunos de esos constructos que se escuchan con cierta normatividad.

“Cuando decimos que queremos educación con perspectiva de género en las escuelas lo que queremos, precisamente, es que se construyan modelos de enseñanza que partan de estas premisas, que empiecen a liberar la mente de nuestras niñas y nuestros niños de estos roles”, señaló Rivera Torres.

Continuar reproduciendo estos roles es perpetuar la violencia, dijo. “La perspectiva de género, de nuevo, cobija a todas, todos y todes y, definitivamente, libera a las mujeres de los yugos de roles de género y también a los hombres”, planteó.

En lo que va del año, según estadísticas oficiales del Negociado de la Policía, se han reportado 29 asesinatos de mujeres mayores de edad, seis de estas víctimas de violencia de género. Otras dos menores de edad también murieron en incidentes violentos.

Para Aliana Bigio Alcoba, quien, en 2018 creó CON(Sentimiento), plataforma digital desde donde aborda la violencia machista y la lucha por la equidad, el reclamo es educar desde una perspectiva que responda a todas las personas que existen en sociedad.

Se trata un poco, también, de transformar esa perspectiva “androcentrista” ya implementada en las aulas escolares.

“En vez de presentarles una sola perspectiva, es establecer que los colores no tienen géneros, hablar sobre la variedad de carreras sin adjudicarles un sexo y de recopilar libros de historia y espacios que cuenten nuestra historia de una manera amplia y no solo desde la mirada de historiadores conservadores. Es apostar a una educación distinta”, señaló Bigio Alcoba.

Ideología versus perspectiva

Se trata de otro de los debates que rodea la solicitud de una educación con perspectiva de género que ha generado confusión y al cual se han sumado voces locales en un intento por detener el reclamo de grupos que luchan por la igualdad y la equidad.

El término ideología es definido por la Real Academia Española (RAE) como un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.

Sin duda, todo grupo o colectivo -incluyendo a los detractores de la ideología de género- comparten un conjunto de ideas y pensamientos. La diferencia radica en cómo y para qué se utiliza ese conjunto de ideas, señaló Rivera Torres.

La diferencia, agregó, radica en que la perspectiva de género no busca imponerle una visión de mundo a la sociedad. La perspectiva de género es una “aproximación”, sostuvo Torres Rivera.

“ Cuando hablamos de educación para la equidad, desde la perspectiva de género, estamos hablando también de educar para la paz y analizar la situación del país ” Amárilis Pagán, activista y cofundadora del Proyecto Matria

“Para nosotros, los derechos humanos y el respeto a la libertad humana no es negociable, no es una idea. Los derechos humanos los tenemos desde el momento del nacimiento, son un inherente a nuestra humanidad. No es una cuestión de opinión. Todos los colectivos tienen una ideología, pero lo nuestro es una cuestión de defensa de la dignidad humana”, agregó.

Para la activista y cofundadora del Proyecto Matria, Amárilis Pagán, la insistencia en imponerle una carga negativa a un conjunto de ideas es una estrategia de propaganda en contra de un ejercicio honesto para definir y entender lo que es la perspectiva de género.

“Ideología tenemos todas las personas, inclusive podemos hablar de ideología machista o de la ideología fundamentalista o religiosa”, planteó.

Desde la década de 1990, dijo, cuando comenzaron a adelantarse los discursos internacionales, se construyó de manera simultánea esta respuesta desde el sector conservador.

Aplicacion transversal

La visión de la vida que promueve la perspectiva de género no debe ni puede estar circunscrita a los salones de clase, sino que debe ser el eje del desarrollo de las políticas públicas y las narrativas de por qué se gobierna y para quién.

La implementación de un currículo con perspectiva de género es un reclamo que han levantado diversos grupos como uno de los pasos fundamentales ante el alza de feminicidios que ha presentado el país en diferentes momentos. No obstante, el reclamo no es exclusivo a la educación.

“El análisis de la perspectiva de género es transversal, no es un tema en sí mismo. Es una forma a través de la cual tienes que mirar la salud, la educación, el derecho al trabajo, la atención en las agencias del gobierno. Por eso, es que el tema no puede ser atendido como una cosa aislada”, sostuvo Osvaldo Burgos, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE).

En julio de 1997, el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) definió la transversalización de la perspectiva de género como “el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles”.

Burgos reconoció que la educación con perspectiva de género no resuelve todos los problemas del país, pero es un “punto de partida importante”. Sostuvo que hay que atender, además, la disparidad económica, la falta de acceso a los servicios básicos y la baja tasa en el esclarecimiento de los delitos graves.

De hecho, el informe anual de la división de Mujeres de la Organización de la ONU, denominado “El Mundo para las Mujeres y las Niñas”, les solicita a los gobierno y a los prestadores de servicios, incluido el sector privado, que incorporen cabalmente una perspectiva de género a las respuestas a la crisis.

Para traducir la idea de la transversalización en realidades, es importante una clara voluntad política y la asignación de los recursos adecuados, advierte la Organización Internacional del Trabajo.

Mitos y realidades de la perspectiva de género

Mito: El reclamo por una educación con perspectiva de género es una agenda de los grupos feministas y que defienden los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

Realidad: La perspectiva de género es una agenda, sí, pero de todo el que cree que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Abrazamos la agenda de la perspectiva de género porque creemos en ella. (Las feministas) hemos sido el colectivo social que lo ha movido, pero afortunadamente son cada vez más las personas que se suman. (Respuesta: licenciada Verónica Rivera Torres)

Mito: La perspectiva de género favorece solo a las mujeres.

Realidad: La perspectiva de género realmente es un análisis que considera los derechos humanos de todas y todos y no meramente de las mujeres. El informe Estado de las Mujeres 2019-2020 de la ONU establece que un primer paso para adelantar los Objetivos de Desarrollo Sostenible del planeta es garantizar espacios familiares de equidad para las mujeres. (Respuesta: licenciada Amárilis Pagán)