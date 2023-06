Tras permanecer cerrado al tráfico vehicular por 15 años, el histórico Puente Blanco, en Quebradillas, se mantiene en los planes del gobierno municipal como eje para el desarrollo económico del pueblo, que este año celebra 200 años de su fundación.

Esto, ya que la centenaria estructura diseñada por el arquitecto yaucano Etienne Totti para la industria ferroviaria y modificada para el paso de automóviles en la década del 80, es la vía que reconectaría el territorio quebradillano, desde el barrio Quebrada Mala, con el vecino municipio de Camuy.

Los trabajos de restauración sobrepasan los $2.5 millones, según el alcalde Heriberto Vélez Vélez, quien aseguró que ya cuenta con el diseño y parte de los fondos requeridos para comenzar la obra, que reabriría la zona hacia Puerto Hermina y otros atractivos turísticos.

“Ese puente sale en $2.5 millones; está diseñado. Yo le llamo el ‘puente de los gobernadores’ porque los he llevado a todos cada vez que vienen a visitarnos. Esa sería la apertura más grande a nuestra área turística; mucha gente la desconoce”, apuntó.

Imagen de archivo de Puente Blanco, en 2009. (Archivo)

“Ya tenemos parte (del presupuesto) porque cualifica por mitigación con fondos federales. Nos habían asignado un millón (de dólares) y solo utilizamos $300,000 para otro proyecto. Ese sobrante, lo puedo pasar al proyecto, y con eso tengo la mitad para hacerlo. Una vez, dado el visto bueno del COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia) y FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), podemos comenzar los trabajos”, sostuvo.

Precisó que el proceso de remozamiento urbano consta de cinco proyectos, entre estos, la rehabilitación de la plaza del mercado, el Paseo Linares y el desarrollo del Museo de la Historia de Quebradillas, impulsados con fondos del Programa de Revitalización de la Ciudad, ascendentes a casi $9.6 millones.

“Estos cinco proyectos ya están todos en diseño, y pronto comenzaremos la subasta. La demolición y construcción de la nueva plaza del mercado, con seis a ocho negocios permanentes, con baños, luminaria ecoamigable, bancos, fuente, siembra de palmeras y jardines. Cada negocio controla su espacio, y son para gente del mismo pueblo”, explicó.

El alcalde quebradillano indicó que el Museo de la Historia de Quebradillas y la remodelación del Paseo Linares “están en un 60% de la etapa de diseño”.

“El museo albergará la historia de nuestra Ciudad Pirata, en un edificio (en el casco urbano) que mantendrá su fachada de 1918 y será incluido como uno de los edificios históricos de Quebradillas por el Instituto de Cultura” Puertorriqueña, destacó.

“En cuanto al Paseo Linares, que llega hasta la plaza, se va a hacer una remodelación completa con adoquines, jardineras, asientos, zafacones y mejoras al obelisco. Será todo ornamental para que se vea bien bonito”, agregó.

Otro de los proyectos contempla mejoras a viviendas de la urbanización Kennedy, donde remodelarán 12 unidades con la intención de ofrecer una alternativa residencial a personas solas de 55 años en adelante.

“Eran unos cuartos de vivienda abandonados, y nos lo pasaron (al municipio). Tenemos un proyecto para transformarlos para gente que perdieron las casas, pues los reubicamos allí para que tengan un hogar seguro provisional”, argumentó.

“A veces, encontramos familias que los botaron de la casa porque no podían pagar renta y no tienen en dónde quedarse, pues nosotros los reubicamos, y esas personas les hacemos las gestiones para conseguirles dónde vivir. De esa forma, no dejamos a nadie en la calle”, aclaró.

El quinto proyecto con fondos de rehabilitación es el Paseo Tablado Mabodamaca, el cual tendrá cuatro concesionarios de alimentos, sala de artesanos y salón para orientación educativa sobre la flora y fauna de la zona.

“Ese proyecto contará con un paseo tablado que conectará con el río Guajataca, un mirador de 40 pies de altura para disfrutar las vistas panorámicas, senderismo, un hábitat de recursos naturales que ayuda con el esparcimiento y el aspecto educativo”, relató.

Vélez Vélez también impulsa la restauración de una fábrica abandonada en el barrio Cacao, donde establecerán el “Pirata Speedway”, un espacio para la diversión familiar con carritos “go karts”.

“Escogimos una fábrica abandonada y la rehabilitamos, está en un 85%. Ya estamos en $3 millones. Tenemos los vehículos, faltan algunas reparaciones y darle forma. Creo que será la pista más grande en el Caribe en este concepto. Va a llamar mucho la atención. Asumimos que va a traer 40 empleos nuevos”, sostuvo.

Asimismo, anticipó que, “al lado del parque de los chorritos”, establecerán diversos negocios en vagones y colocarán una tarima. “Hay una cancha de baloncesto, y va a tener máquinas de diversión con los niños y va a tener seguridad”, indicó.

“El área de las actividades va a ser en grama sintética, cosa de que los niños puedan jugar en golfito. Estamos hablando de 10 negocios que equivalen a un mínimo de 20 empleos directos”, concluyó el alcalde.