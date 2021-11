Jasmine M. Pérez Rivera, quien falleció esta madrugada luego que se lanzara en paracaídas al vacío en Ciales, fue descrita como una aventurera.

El instructor de paracaidismo Ernesto Díaz dijo conocer a la mujer de 44 años que residía en Arecibo.

“Es amiga. Es paracaidista, madre, aventurera, diseñadora de prendas. Una mujer valiente. La única mujer que hacía BASE en Puerto Rico y pasó ese incidente lamentable”, lamentó el instructor fundador de la escuela de paracaidismo Skydive Puerto Rico, ubicada en Arecibo.

“Todo el mundo que entra en ese deporte, todos, están bien claros que tiene que bregar con esa situación. Están conscientes que hay una posibilidad de que van a morir si no se hace correctamente”, abundó.

Díaz aclaró que el deporte que realizó la mujer no es paracaidismo, sino deporte extremo conocido por el acrónimo BASE, que consiste en lanzarse desde edificios, puentes, antenas o montañas.

PUBLICIDAD

“Lo que pasó es un salto de BASE. Eso es un tipo de salto que se hace de edificios, antenas… se hace de puentes y se hace de montes. Usualmente, es un deporte que se practica en Italia, en Suiza, en Estados Unidos. En algunos sitios donde hay edificios o montañas altas. Eso dan un curso para eso, pero no es paracadismo, aunque se usa un paracaídas”, explicó.

Agregó que la diferencia entre ambos deportes estriba en las medidas de seguridad y cómo se ejecuta. Díaz destacó que el paracaidismo se hace desde aviones y se usan dos paracaídas: uno principal y otro de reserva.

“Los paracaidistas tienen una computadora que abre automáticamente la reserva, en caso de que no abra. Hay un montón de medidas de seguridad en el paracaidismo que no las hay en un salto BASE”, apuntó el instructor, quien cuenta con ocho años de experiencia y 7,000 saltos practicados no solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, República Dominicana y México.

“El BASE es uno de los deportes más extremos en la tierra. El paracaidismo es uno extremo, pero no es tan extremo como la gente piensa si tienen el equipo apropiado y sigues las instrucciones. Es un deporte seguro. (El BASE) no es paracaidismo. Lo que pasa es que utilizan un paracaídas y de ahí la confusión. Es otro deporte. Tiene otras estadísticas. En este tipo de salto, que mucha gente practica, a veces pasan estas cosas (accidentes fatales), que puede pasar en otro tipo de deporte: carreras, ciclismo. Estas cosas pasan y es lamentable”, afirmó Díaz.

PUBLICIDAD

“Una mujer valiente”

Díaz describió a Jasmine como una mujer “alegre y con mucha valentía”.

“Una persona que era bien querida aquí (Skydive Puerto Rico) porque empezó a saltar aquí con nosotros. Tuvo un récord nacional de mujeres en paracaidismo”, dijo.

En su página de Facebook, Pérez Rivera muestra varios vídeos en los que se lanza de diferentes lugares como puentes o montes. También mostraba su colección de joyería.

Díaz dijo que le extrañó la hora en que practicó BASE con las consecuencias letales que tuvo. Pero igualmente sostuvo que “se puede practicar a cualquier hora, incluso si hay Luna llena y se ve dónde vas a aterrizar”.

“Solo ella (Pérez Jiménez), en realidad, va a saber el por qué a esa hora”, opinó el instructor.

¿Qué es el BASE?

El acrónimo BASE se refiere a los lugares donde se puede saltar para llevar a cabo el deporte extremo.

Díaz recordó que uno de los primeros en practicar BASE fue Frantz Reichelt desde la Torre Eiffel, en Francia. “Y se murió al lanzarse”, comentó.

Reichelt se lanzó de la emblemática torre en 1912 usando un paracaídas que él confeccionó.

A diferencia del paracaidismo, en Puerto Rico no se enseña BASE, indicó el instructor. “Se dan cursos en Estados Unidos. Hay sitios específicos donde dan ese tipo de curso”.

A modo de ejemplo, dijo que no se permite practicarlo en parques nacionales de Estados Unidos.

“En cuanto a Puerto Rico no estoy al tanto de esas leyes porque no lo practico”, sostuvo Díaz.

“En Puerto Rico (el BASE) no tiene tanto auge porque no hay sitios para poder hacer ese tipo de saltos que sea más seguro. En los puentes, las montañas que hay se puede hacer, pero es más peligroso porque son bajitos. No es lo mismo saltar de un puente de 1,000 pies que de uno de 300 pies”, puntualizó. “Es un deporte peligroso. Tengo 7,000 saltos y no hago saltos BASE. Es para gente valiente”.