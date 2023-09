El plan de racionamiento que comenzará pasado mañana, lunes, para abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en Humacao y Yabucoa, podría tomar hasta dos semanas mientras se atienden deficiencias operacionales en los sistemas de bombeo, compartió este sábado el director de la región este de la corporación pública, Enrique Rosario Agosto.

“Esperamos, en las próximas dos semanas, resolver el problema. Tenemos personal todos los días y ya tenemos dos planes de por dónde nos vamos a ir”, dijo el ingeniero a El Nuevo Día.

La AAA informó ayer, jueves, que el plan se ejecutará por períodos de 12 horas, desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., específicamente en zonas de servicio identificadas como A y B.

“Es un problema más bien nuestro, un problema operacional, que de sistema de abasto o por sequía. Lo que quisimos es tratar que esos clientes sepan los períodos porque, a veces, dependiendo de las reparaciones, unos no tenían servicio en distintos períodos. Queremos estabilizarlo en lo que tenemos otras alternativas, ya sea nuevas bombas –que vamos a estar instalando– o darle servicio de otro sistema, que es lo que estamos analizando”, explicó.

Rosario Agosto aseguró que no hay ningún otro sistema que esté en riesgo de racionamiento, en estos momentos, pero la AAA se mantiene monitoreándolos todos, con especial enfoque en las tomas de río, ya que –indicó– estos cuerpos de agua son impredecibles.

“En las tomas de ríos, tenemos personal, y eso se observa todos los días, porque los ríos tienden a darnos sorpresas y, por eso, tenemos que monitorearlos”, apuntó.

El plan de racionamiento entrará en vigor el lunes, 18 de septiembre. (Suministrada)

Agregó que la principal deficiencia de suministro de agua potable se encuentra en la estación de bombas del barrio Cataño, en Humacao. En esta zona residencial, hay 373 familias abonadas.

“Es, en términos de abastos en la estación de bombas, que no está proveyendo el caudal para resolver el problema que tiene el (barrio) Cataño. Decidimos implementarlo porque estaba habiendo mucha intermitencia en ese barrio, y para lograr que sea, al menos, más estable, pues, decidimos establecer un plan de interrupciones para que todo el mundo esté informado, en vez, de que no sepan cuando no van a recibir el servicio”, indicó el director regional.

Con la alternación de días, se pretende sectorizar las áreas de servicio para equiparar la demanda de los abonados. Se establecieron dos zonas para identificar las interrupciones.

La zona A aglomera los abonados en los barrios Candelero Abajo y Buena Vista de Humacao y los barrios Parrilla Gandular, Aguacate y Playa Guayanés de Yabucoa. Los residentes en esta zona experimentarán desde bajas presiones hasta interrupción del servicio de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.

El barrio Buena Vista, uno de los que estarán apagando, tiene un tanque de 350,000 galones, por lo que la AAA entiende que es suficiente para abastecer a los abonados por las 12 horas de interrupción del servicio.

Mientras, en la zona B, están los abonados del barrio Cataño de Humacao, quienes tendrán interrupción del servicio de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. De forma sucesiva, cada 12 horas, se efectuará la alternación de la interrupción entre las zonas.

En el barrio Cataño, se establecerá un oasis en la entrada a la comunidad, cerca de la tienda Pan Pepín, y se añadirán aquellos sectores dentro del plan en los que se presente la necesidad del suplido de agua potable.

La AAA estará con camiones por una ruta por la zona afectada, indicó Rosario Agosto. Además, recibirá ayuda de Manejo de Emergencias para abastecer el oasis.

El funcionario reiteró la importancia del uso comedido del agua, al tener presente que las zonas elevadas y distantes serán las últimas en recuperar el servicio.