La Unión Independiente Auténtica (UIA) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) iniciarán esta semana un proceso de mediación, dirigido por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en busca de alcanzar un acuerdo sobre las condiciones laborales de los unionados, informó hoy, martes, el presidente del sindicato, Luis de Jesús Rivera.

Después del paro de 24 horas que concluyó la noche del lunes, De Jesús Rivera manifestó que presentará una contrapropuesta a la AAA para atender 11 artículos del convenio colectivo con la intención de que mejoren las condiciones laborales de la plantilla de más de 4,700 empleados.

El sindicalista insistió en que todavía no hay ningún acuerdo firmado.

“Estamos esperando que el mediador nos cite, ya que la ingeniera Doriel Pagán (presidenta de la AAA) indicó que ellos aceptaron la mediación. Si ellos la aceptaron, nosotros también lo hacemos. Vamos a trabajar por la mediación. Estamos esperando, con la propuesta en mano, que el Departamento del Trabajo nos llame para reunirnos”, dijo a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

El portavoz de la unión se mostró en desacuerdo por completo con la propuesta de la gerencia de la AAA. “No ha habido ningún ofrecimiento. Aquí lo que se está negociando son las reglas del juego. Es para sentarnos a ver cuáles son los artículos que vamos a discutir y cuándo van a ser las reuniones”, enfatizó.

Pagán Crespo se comprometió ayer, lunes, mediante declaraciones escritas, a dialogar con la UIA.

“La Autoridad continúa dispuesta y con apertura total a atender las inquietudes presentadas. Es importante recalcar que ya estamos sometidos a la mediación. La AAA actuó y firmó el acuerdo establecido, seguimos esperando por la unión. Mientras tanto, y teniendo como norte el no perjudicar a los puertorriqueños, la AAA ha activado sus planes de contingencia lo cual incluye, pero no se limita, al uso de personal gerencial operando las plantas”, anunció Pagán Crespo en la comunicación difundida.

Al mismo tiempo, calificó la paralización de labores entre domingo y lunes como“académica e innecesaria, pues ya existe un compromiso escrito entre las partes y que fue firmado por la AAA”. “La intransigencia de algunos no puede ir por encima del bien común”, sostuvo.

Exigen equiparar dieta a los contratos privados

Entre las preocupaciones más apremiantes de la UIA, está la falta de una dieta que se equipare a la que reciben los empleados de compañías privadas contratadas por la AAA. De Jesús Rivera señaló que ellos cobran una dieta de $3 por el desayuno y $8 por el almuerzo, mientras que los trabajadores de las empresas reciben $8 por el desayuno y $18 el almuerzo.

PUBLICIDAD

“Nos convocan a las 6:00 a.m., así que tienen que salir de sus casas mucho antes. Con $3, tú no desayunas en ningún sitio”, planteó.

El presidente de la UIA solicitó para los unionados “lo que se le está pagando a la empresa privada, que es $18″. “Tenemos también un contrato (de Global Solution) de unos operadores de planta, que a los empleados le pagan $50 por hora. A un empleado de nosotros, se le paga $12.36 la hora. Creo que, si la Autoridad eliminara esos contratos e hiciera el esfuerzo para reclutar personal, tendría un ahorro”, dijo.

Asimismo, señaló que los trabajadores de la AAA experimentan condiciones, a su juicio, precarias, como plantas que no tienen alumbrado y vehículos no aptos para cumplir con el trabajo. “Sí te tengo que decir que la Autoridad ha hecho subastas para comprar, pero no son suficientes”, sostuvo el presidente de la UIA.

Explicó que la dieta para los empleados de la corporación pública viene a atender algunas particularidades de las labores que realizan diariamente, como, por ejemplo, el hecho de que los empleados no pueden detener por mucho tiempo las tareas en excavaciones debido a que son proyectos de alto riesgo. En esos casos, solo tienen media hora de almuerzo, y la mayoría come cerca de la zona para, al mismo tiempo, monitorear las tuberías.

“Cuando estás en una excavación, no se para. Primero, por la seguridad de los carros o que alguien vaya a tener un accidente, pues no se abandona el área. Segundo, estás en medio de una emergencia, que podría ser una comunidad completa sin agua”, contó.

PUBLICIDAD

Mencionó, además, que hay tareas que se hacen en lugares alejados o aislados, por lo cual transportarse a comer no resulta efectivo por el tiempo que toma.

Se solidarizan otros sindicatos

La Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) y la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (UECFSE) se unieron a los reclamos de los trabajadores de la UIA.

“Todas las organizaciones sindicales de la CPT estamos solidarios con los reclamos de la UIA, ya que esta lucha es representativa de los reclamos de justicia salarial y negociación colectiva que hoy exigen la mayoría de los sindicatos que representan a trabajadores en agencias y corporaciones públicas”, expresó el presidente de la CPT, Emilio Nieves Torres.

Nieves Torres añadió que han identificado situaciones similares en otras agencias y corporaciones públicas, lo cual podría generar conflictos laborales.

“Hay que reconocer que la paciencia de los trabajadores se agota luego de ocho, 10 y 12 años sin una verdadera negociación colectiva que conduzca a aumentos salariales justos y a mejores condiciones de trabajo. Exhortamos a que el proceso de mediación entre la UIA y la AAA conduzca a unos acuerdos serios que atienda los reclamos de los trabajadores,” afirmó.

Mientras, la vicepresidenta de la UECFSE, María León, se unió “al coro de voces que piden acción inmediata por parte del patrono y la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados”.