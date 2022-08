El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, confirmó hoy, miércoles, mediante una publicación en su cuenta de Twitter, que arrojó resultado positivo en una prueba de COVID-19, por lo que estará fuera de sus labores por varios días.

Rivera explicó a El Nuevo Día que es la primera vez que se contagia con el coronavirus SARS-CoV-2, y pese a recibir dos dosis de la vacuna, más una dosis de refuerzo, los síntomas que experimenta en estos momentos son bastante fuertes.

“Yo que brego con tanta gente y he ido a tantos sitios, no me había contagiado. El lunes fui para ver un casito en el campo y creemos que fue ahí donde lo cogí. Así que me alcanzó el COVID”, resaltó Rivera vía telefónica.

“Esta mañana me dieron un tratamiento monoclonal y hay que quedarse apartado por varios días para no contagiar a nadie. ¡Anoche me dio una clase de calosfríos (por tener fiebre) y dolor en el cuerpo! Yo no sabía que esto era tan fuerte, pues nunca me había dado. Tengo dolor de cabeza, fiebre, dolor en el cuerpo, como si mi cuerpo tuviese cortaduras, dolor de garganta...”, añadió Rivera.

PUBLICIDAD

El alcalde de Bayamón indicó que sigue las recomendaciones de su médico y que espera estar mejor en los próximos días, por lo que podría reincorporarse a sus labore en el ayuntamiento para el lunes, 5 de septiembre.