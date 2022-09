Para quienes padecen dislexia, el acto de leer en público puede ser una pesadilla. Para ellos, las letras en la página “brincan” y comprender lo que se lee requiere esfuerzo.

Pero lograr leer con fluidez y comprender lo que se lee no es imposible, apuntó la directora ejecutiva de Lectores para el Futuro, Yadira Sánchez.

No hay estadísticas a nivel local sobre la prevalencia de la dislexia, pero en Estados Unidos se estima que una de cada cinco personas padece la condición.

“Por eso le decimos a los maestros, ‘lo tienes en tu salón’”, expresó Sánchez.

Existen herramientas y estrategias que pueden utilizar los maestros, particularmente los de los niveles primarios, para fomentar a leer y escribir a todos sus estudiantes, incluso cuando se detecta alguna dificultad para la lectura, señaló Sánchez. Sin embargo, apenas se están comenzando a discutir públicamente las carencias que existen en los sistemas escolares –tanto a nivel público como privado- en la enseñanza de la lectoescritura y cómo apoyar a los maestros y las escuelas para ser más efectivos, agregó.

Es por esto que el próximo viernes, 16 de septiembre, se llevará a cabo el primer Simposio Iberoamericano sobre Dislexia y Lectoescritura. El evento, que se llevará a cabo de forma presencial y virtual, reunirá a especialistas de Puerto Rico, Argentina y España en el Colegio de Ingenieros, en Hato Rey, está dirigido al público en general, aunque se hace una convocatoria particular para padre, madres y encargados, educadores y profesionales de salud.

Sánchez explicó que la dislexia es una condición de “base neurobiológica” que “puede interferir con cómo se procesa la información escrita”, lo que impacta la capacidad para comprender. Existen diversos niveles de severidad de la condición y es común que un individuo no reciba un diagnóstico oficial de la condición o se detecte en la adultez porque aprender a desarrollar formas para compensar los problemas que tiene, indicó Sánchez.

“Estamos hablando que el cerebro está invirtiendo las letras, así que no son problemas visuales. Lo más que describen quienes lo padecen es que se mueven las letras y eso es porque el cerebro así es que lo están procesado. A veces dicen que tienen déficit de atención porque no comprenden lo que leen, muchas veces están leyendo 10 veces la misma cosa, pero no es un problema de atención”, sostuvo.

Durante el último año, Sánchez se dio a la tarea de establecer comunicación con expertos en países hispanohablantes para compartir experiencias e investigaciones en torno a la dislexia. Algunos de estos especialistas en alfabetización, como la psicopedagoga argentina Rufina Pearson, el pediatra argentino Gabriel Azcurra, la especialista en neurociencias Florencia Salvarezza, el pediatra puertorriqueño Eric Tridas y el presidente de la entidad española Dislexia y Familia, Iñaki Muñoz, estarán a cargo de talleres y charlas en el simposio. Mientras, un grupo de jóvenes y profesionales relatarán sus experiencias viviendo con dislexia.

“Aunque Puerto Rico es una isla, no somos una isla en este tema. Esto impacta a todo el mundo, porque en todos los idiomas ocurren las dificultades en la lectura y al crear estos lazos, unimos fuerzas para la colaboración, unimos recursos, podemos tener conferencias y así tenemos más datos”, indicó Sánchez, quien además es sicóloga escolar.

La directora ejecutiva de Lectores para el Futuro destacó que, previamente, han utilizado en la isla sistemas desarrollados en Estados Unidos para identificar y atender la dislexia, pero indicó que se trata de herramientas que deben ser ajustadas a la isla porque no funcionan si solamente se traducen del inglés al español.

Mediante un acuerdo con el Departamento de Educación, Lectores para el Futuro inició una serie de talleres a 55 maestros en la región educativa de Arecibo. Los talleres han sido sufragados mediante donativos de la Fundación Titín, destacó Sánchez. Próximamente esperan impactar docentes de la región de Mayagüez, pero aún esperan identificar fuentes de financiamiento. Asimismo, ya presentaron un plan de trabajo para implementar otros talleres para docentes en la región educativa de Bayamón, añadió.

Sánchez destacó que Lectores para el Futuro forma parte de la Coalición Multisectorial ¡Todos a Leer!, que fue presentada oficialmente la semana pasada como un esfuerzo entre el gobierno, el sector privado y organizaciones sin fines de lucro para impulsar mejores prácticas para fomentar la lectoescritura en la niñez temprana.

“Antes de la pandemia, era claro el rezago de lectura. A nosotros no nos pueden decir ahora que es por la pandemia, porque la data es clara que ya lo había. Que ahora está peor, que se agravó, que antes eran 10 (estudiantes con rezago) y ahora son 20, no lo duco, pero no es que no estaba pasando. Por eso lo tenemos que atender urgentemente. Si los seguimos pasando de grado, ¿cómo van a llegar a las universidades? ¿A los trabajos?”, cuestionó.

Los interesados en participar del Simposio Iberoamericano sobre Dislexia y Lectoescritura deberán registrarse en el siguiente enlace. El evento cuenta con el auspicio del Departamento de Educación, por lo cual no se les descontará el día de trabajo a los maestros que asistan, destacó Sánchez. Además, estos pagarán una tarifa especial en el registro.