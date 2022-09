La falta de libros infantiles es un problema. La falta de adiestramiento a los maestros es un problema. Tampoco es suficiente el apoyo que reciben los educadores para dedicar el tiempo necesario a enseñar a leer. Y, en las casas, los padres, madres y encargados pocas veces saben qué acciones deben tomar para apoyar y fortalecer las destrezas de lectura fuera del salón de clases.

Lograr que los niños en Puerto Rico aprendan a leer ha sido una carrera de obstáculos durante años.

“Más de la mitad de los niños no salen del tercer grado con las destrezas de lectura, de lectoescritura, que necesitan”, apuntó la especialista en lectoescritura y exdecana de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Ángeles Molina Iturrondo.

Es una estadística que sella el destino de cientos de estudiantes a temprana edad. Después del tercer grado, se deja de enseñar a leer. Los currículos, entonces, pasan a material más complejo. En las escuelas públicas, los alumnos comienzan a tener maestros distintos para cada materia. La lectura es destreza indispensable para aprender, una buena comprensión lectora es la clave para entender y aplicar lo que se enseña en el salón de clases.

A pesar de la falta de datos específicos sobre lectoescritura en la niñez temprana, el rezago académico en los estudiantes de escuelas públicas se ha documentado por años. El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, detalló el jueves que, el año pasado, fue mínima la cantidad de estudiantes de primero a tercer grado que evidenciaron dominio de destrezas de Español en las pruebas diagnósticas línea base que se ofrecieron en las escuelas al retomar la educación presencial.

Entre los estudiantes que estaban en primer grado en agosto del 2021, el 11% obtuvo puntuaciones en los rangos de dominio excelente o bueno en Español. El 6% de los estudiantes que estaban en segundo grado obtuvo resultados buenos o excelentes, cifra que bajó a 1.29% en los estudiantes de tercer grado, que ahora deben estar en cuarto grado, señaló Ramos Parés.

Al terminar el año escolar 2020-2021, no pasaron de grado 2,634 estudiantes de primer grado, 2,168 de segundo y 1,934 de tercero.

En 2015, se buscó atender el rezago de los alumnos fortaleciendo la enseñanza de la lectura, al modificar el currículo de kínder a tercer grado. Educación optó por crear la clase de Adquisición de la Lengua, una materia de 90 minutos diarios que combinaría conceptos de las clases de Español y Estudios Sociales.

Pero, desde su implementación, el rezago de los alumnos no ha mejorado.

En el año escolar 2016-2017, el 48.8% de los estudiantes que tomaron las pruebas estandarizadas de Medición y Evaluación para la Transformación Académica (META) dominaron las destrezas de Español. La cifra bajó a 45.9% en el año 2017-2018, y a 45.1% en 2018-2019. Educación aún no ha dado a conocer los resultados de las pruebas administradas el año escolar pasado, tras una pausa de dos años debido a la pandemia de COVID-19.

La pandemia, de hecho, ha complicado el panorama. Aún no hay datos concretos de Puerto Rico, pero en Estados Unidos, la semana pasada, la entidad Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP, por sus siglas en inglés) reveló que los estudiantes de nueve años, es decir, cuarto grado, evidenciaron una pérdida de aprendizaje en Lectura y Matemáticas este año, al compararlo con el 2020.

“No tenemos, el Departamento de Educación no tiene una política específica de lectura y escritura. La lectura y escritura en el currículo se ha visto como parte de la clase de Español, pero cuando se analiza cómo se forman los maestros de Español, uno se da cuenta que el énfasis es en la lengua española como objeto de estudio, no los procesos sicolingüísticos de pensamiento, de lenguaje socioculturales que están incidiendo en el hecho de que un niño o niña se apodere de la lectura”, señaló Molina Iturrondo, quien es especialista en Lectoescritura Emergente.

Una mirada local

Ante estos retos, el Departamento de Educación se ha comprometido a adoptar la iniciativa “¡Todos a Leer!”, creada a partir de investigaciones y análisis impulsados por la Fundación Flamboyán.

Se trata de un esfuerzo único de establecer lineamientos, recomendaciones y política pública sobre cómo enseñar a leer a la niñez temprana en la isla.

“Es un documento más a tono con lo que es el contexto de las escuelas en Puerto Rico, más allá de una traducción de los documentos en inglés”, expresó la maestra de nivel preescolar y directora del programa de Educación de Fundación Flamboyán, Isabel Ponce Marrero. “Es un recurso que les provee apoyo a los educadores y les da una base para darle dirección y encaminar esos esfuerzos en la dirección correcta para que tenga un impacto en los estudiantes”, agregó.

La lectura en inglés, típicamente, se enfoca primero en reconocer sonidos. En español, se enseña a leer y a escribir a la vez.

En las pasadas dos décadas, se han documentado los retos de intentar implementar en Puerto Rico programas para enseñar a leer o instrumentos de medición que no toman en cuenta las particularidades de hispanoparlantes. En 2005, el Departamento de Educación perdió acceso a unos $31 millones que la isla pudo haber recibido mediante el programa federal Reading First, el cual exigía una metodología para enseñar a leer basada en las técnicas usadas para enseñar inglés. En 2007, se puso en pausa en Puerto Rico la administración de las pruebas de NAEP mientras se revisaba la calidad de la traducción, pero se retomó en 2011. En la isla, solo se administra la prueba de Matemáticas de NAEP y no la de Lectura, ya que esta no está disponible en español.

Las estrategias contenidas en “¡Todos a Leer!” se basan en un modelo de liberación gradual de responsabilidad, bajo el cual la enseñanza comienza completamente en manos del maestro y, poco a poco, se ofrecen las herramientas y el apoyo para que los estudiantes se empoderen de su aprendizaje y apliquen solos el conocimiento, explicó la asesora en alfabetización temprana Paola Guerrero.

Más allá del salón de clases

La exprofesora de alfabetización, lenguaje y cultura de la Universidad de Michigan y consultora Nell Duke destacó que se establecieron una serie de prácticas esenciales para la enseñanza de la lectoescritura, las cuales parten de identificar los intereses, las fortalezas y las capacidades de los niños. Con esto, los educadores empezarían implementando prácticas para desarrollar el vocabulario, sobre todo, para que practiquen leer y escribir palabras que sean relevantes para los contenidos que se discuten en las salas de clases. Asimismo, se recomienda fomentar la lectura en voz alta de textos de diferentes géneros y fortalecer la escritura mediante ejercicios que permitan a los estudiantes reconocer los sonidos que componen las palabras y qué letras se usan para representarlos.

Nell Duke, Paola Guerrero, Isabel Ponce y Ángeles Molina fueron parte del equipo que laboró en la confección de las prácticas esenciales y las recomendaciones en la iniciativa ¡Todos a Leer!. (teresa.canino@gfrmedia.com)

Molina Iturrondo señaló que las recomendaciones han sido validadas por investigaciones científicas y abarcan desde cómo enseñar a los niños hasta cómo deben ser los espacios ideales para fomentar el aprendizaje. Es por esto que, por ejemplo, se fomenta que los niños produzcan escritos originales todos los días, lo que se puede usar para adornar las paredes.

“Se requiere otras cosas, que no tenemos, y necesitamos comprometernos con ellas para que todos nuestros niños aprendan a leer y escribir, porque todos pueden aprender a leer y escribir. Unos antes, unos después, unos necesitan unas ayudas, unos necesitan unas terapias porque hay diferencias en los perfiles de aprendizaje, pero si hay interés, hay recursos y hay tiempo que se le dedica a cada uno de estos niños, pueden aprender a leer y escribir. Eso está documentado”, señaló.

Asimismo, se establece en el proyecto que una biblioteca “altamente efectiva” en un salón de clases debe incluir siete libros por cada estudiante. El acceso a este material no solo se ha visto limitado por financiamiento, sino también por la falta de acceso a estructuras permanentes que han enfrentado los maestros en los últimos cinco años debido a los daños que han sufrido las escuelas a causa de huracanes y terremotos.

Duke relató que la iniciativa para Puerto Rico podría ser un modelo que a replicarse en otras jurisdicciones de Estados Unidos para atender a estudiantes hispanoparlantes, así como para América Latina. Sostuvo que, durante su creación, “aprendieron de los errores” que descubrieron durante la implementación de una estrategia para enseñar a leer en inglés en Michigan y, entre otros elementos, optaron por integrar como parte fundamental el apoyo administrativo que necesitan los maestros para ser exitosos.

“No podemos esperar que los maestros cambien por completo sus prácticas sin apoyo administrativo. Así que combinamos eso en el mismo documento porque todo está atado, le dimos un espacio en lo que debe ser la política pública porque no podemos esperar que los maestros se enfoquen por completo en lectura y escritura y tengan que esperar instrucciones, y que no tengan apoyo o no sea una prioridad para los administradores y las familias”, expresó Duke.

Basado en eso, el Departamento de Educación ya accedió a la contratación de facilitadores en Niñez Temprana, que laborarán desde las regiones educativas para asistir a las escuelas en la implementación de estas iniciativas, indicó el director ejecutivo de Fundación Flamboyán, Carlos Rodríguez Silvestre.

Las prácticas fuera de la escuela también inciden en el aprendizaje, por lo cual, al esfuerzo, se deben unir organizaciones comunitarias, sin fines de lucro o de base de fe, entre otras, para, desde su ámbito, promover la lectura, ya sea a través de campañas de orientación o facilitando la distribución de material de lectura, apuntó Guerrero.

“Tenemos que hacer énfasis en que los niños aprenden mucho en la casa. Así que podemos identificar instancias en que las interacciones con los niños pueden dar paso al aprendizaje en las casas, por ejemplo, cómo se fortalece la lectura en la cocina, o cuáles son las conversaciones que se pueden tener en la sala, en el cuarto, en el baño, yendo de compras al supermercado. Todo eso ayuda”, sostuvo Duke.

Propuestas para fortalecer la lectoescritura

El Departamento de Educación debe crear una estructura en su nivel central para dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones, a través de un equipo que responda a la Subsecretaría de Asuntos Académicos. Además, se deben establecer mediante carta circular las recomendaciones y directrices para trabajar el tema

Se deben modificar los criterios para otorgar certificaciones de maestros de kínder a tercer grado para requerir que tomen cursos en la enseñanza de la lectoescritura

Ofrecer desarrollo profesional anual a los maestros alineado a las prácticas esenciales para enseñar lectoescritura

Crear el puesto de facilitador de Niñez Temprana en las Oficinas Regionales Educativas (ORE) para que apoyen a los maestros y directores

Crear grupos de apoyo entre maestros para que trabajen y colaboren entre pares

Revisar los mapas curriculares actuales para asegurar que se enfoquen en proveer un currículo robusto y completo en la lectoescritura

Garantizar la disponibilidad de materiales adecuados en las bibliotecas de los salones de clases

Implementar una guía de avalúo formativo de la comprensión lectora, la prueba de la mecánica de lectura y crear un sistema de evaluación comprensiva que permita medir las destrezas de los estudiantes y provea datos que puedan usarse para ajustar la enseñanza

Crear el Programa de Verano para la Lectura, mediante alianzas con el Departamento de la Salud y Acuden, para atender rezagos de motricidad y fortaleza de las destrezas requeridas para el aprendizaje de la lectoescritura en niños antes que lleguen a kínder

Crear el puesto de especialista en lectura en Educación

Ofrecer a los maestros tiempo y herramientas para involucrar a las familias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura

Fuente: Proyecto “¡Todos a Leer!”