José Figueroa Agosto, conocido como “Junior Cápsula”, reapareció después de más de una década tras ser sentenciado por narcotráfico y reveló, en una entrevista radial realizada en la República Dominicana, que publicará un libro en el que revelará detalles de figuras de poder que tuvieron algún vínculo con la organización criminal que dirigió por años.

El licenciado Félix Portes, quien fue abogado de la expareja de Figueroa Agosto, Sobeida Félix, confirmó a El Nuevo Día que el convicto puertorriqueño fue la persona que habló al programa Alofoke, que se transmite por la emisora 99.3 FM y en plataformas digitales.

En la entrevista, Figueroa Agosto reconoció que fue “un delincuente y un narcotraficante”, y que amasó sumas de tanto dinero “(que) en aquel tiempo tuve todo lo que pude querer”.

Después de escaparse de la antigua Penitenciaría Estatal de Río Piedras (mejor conocida como el “Oso Blanco”), donde cumplía una sentencia de 209 años por el asesinato de Arnaldo Martínez, alias “Nandy El Gruero” en 1995, se trasladó a la República Dominicana en 1999 y, diez años después, regresó por la vía marítima a Puerto Rico cuando ya era buscado por las autoridades de varios países.

Fue arrestado en San Juan el 17 de julio de 2010 por una acusación federal que lo señaló, en ese momento, como el líder de la organización narcotraficante de mayor alcance en la región del Caribe, matizada con una fama de opulencia y con una estrecha relación con la farándula.

Los expedientes indican que salió de prisión el 6 de agosto de 2019, pero en la entrevista señaló que completó su condena el 17 de marzo de 2020, pese a que la sentencia federal había sido de 30 años, mientras que a nivel estatal tenía pendiente una condena de 209 años.

El Departamento de Justicia de Puerto Rico confirmó que la sentencia contra Figueroa Agosto fue dada por “cumplida” a petición del gobierno federal debido a la cooperación que brindó.

En la entrevista radial, Figueroa Agosto insistió en que no asesinó a Martínez y negó que haya declarado en contra de coacusados federales, mientras que reveló que la negociación con las autoridades fue a cambio de la entrega de propiedades. También dio a entender que esa negociación la aprendió de personas que conoció en prisión.

“Cuando estás en Nueva York, en la prisión federal y conoces a estas personas del nivel del ‘Chapo’ (Joaquín Guzmán Loera, presunto exlíder del Cartel de Sinaloa) que están haciendo cinco, 10, 15 años por toneladas y toneladas... uno aprende de ellos”, comentó.

“Yo negocié propiedades y entregué bienes”, agregó. “Di bienes e información de los bienes, pero nunca me senté en un juicio. Nadie puede decir que Figueroa Agosto se sentó en una corte a testificar en contra de alguno de mis conocidos que trabajaron conmigo”.

Al ser abordado sobre si la reducción de sentencia dio paso a la especulación de que era un “doble agente” que filtraba información a las autoridades, Figueroa Agosto resaltó que “eso da ganas de reír. El sistema no funciona así. Yo fui bandido, fui delincuente, fui narcotraficante”, apuntó.

“Nunca he sido doble agente”, añadió. “Yo me fugué de una prisión (del Oso Blanco en Río Piedras en 1999)... Tu no puedes jugar así. Eso es película”.

Dijo que tras salir de prisión, le “tomó un poco de tiempo ajustarse” y que está “retirado”, aunque es “comerciante, pero parcial”.

Además, explicó que hace diez meses comenzó a trabajar en un libro para el cual ya vendió los derechos a una casa editorial que no precisó. Para esto, mencionó que trabaja con Portes y otros abogados en los Estados Unidos quienes le limitan las expresiones que puede hacer en los medios actualmente a modo de cumplir con el contrato de la casa editorial.

No obstante, en la entrevista radial adelantó que ofrecerá información de funcionarios y oficiales de las autoridades en la República Dominicana que, presuntamente, tuvieron algún vínculo con su organización de narcotráfico.

“Sí, claro, me senté con políticos, expresidentes y recibieron dinero de mis manos”, dijo Figueroa Agosto.

Sostuvo que “yo fui el responsable de entrar al narcotráfico”, pero que en la República Dominicana le abrieron las puertas “los generales y los militares con los que trabajé, que cogían dinero... generales, mayores, coroneles”.

Agregó que “en el libro voy a hablar de nombres y dinero que di”.

Sobre una llamada que hizo a una emisora radial en aquella época, aludiendo a una posible recompensa por la muerte de Guillermo Guzmán Fermín, director de la Policía Nacional de la República Dominicana, y de Rolando Rosado Mateo, entonces director de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), dijo que “realmente en ese momento la posición era otra”.

“Yo estaba fugitivo, estaba rebelde. Son decisiones malas que uno toma, como persona”, manifestó.

No obstante, este lunes los llamó “tremendos muchachitos”, aunque declinó decir por qué. “Pero de estos hombres vamos a hablar en el libro”.

“Ellos estaban pagando también por mi cabeza. Ellos lo saben”, expuso.

Dijo que no interactuó con ellos personalmente, pero que “tenía otras personas que estaban en el mismo mundo mío que sí él hacía negocios (con) este delincuente” que identificó como “Ramírez Ferreira”.

Sostuvo que “mandaron a agentes de la DNCD a Puerto Rico. Ellos estaban cazando a Sobeida. Fueron con la excusa de arrestar a Sobeida, cuando ellos no tienen ningún tipo de jurisdicción. Ellos no podían estar armados en Puerto Rico, porque es territorio de Estados Unidos”, alegó. “Ellos fueron desarmados. Los agentes que enviaron Guillermo y Ramírez, mandaron a esos hombre con la excusa de seguir a Sobeida, pero ellos me mandaron a matar en Puerto Rico”.

Sobre la famosa operación, en septiembre de 2009, cuando las autoridades intentaron capturarlo en la República Dominicana, Figueroa Agosto dijo que “intentaron matarme”.

En relación a su captura, añadió que “gracias le doy a Dios que no fue en la República Dominicana, porque sí, ellos intentaron matarme (en septiembre de 2009). Ellos lo saben”.

“Todos los que iban en el vehículo con el señor Familia, que no voy a entrar en esos detalles, pero él iba con el señor que en paz descanse, González González, Amado, mi compadre, el coronel de la Policía... todos iban con su banda. El plan era matarme”.

De igual modo, Figueroa Agosto negó que múltiples personas que fueron acusados en la República Dominicana, incluyendo a Félix, tuvieron rol alguno o conocimiento del esquema.

“Realmente estas personas ninguno... yo lo doy con fe y 100%, esta gente no era delincuente, no eran lavadores de dinero ni testaferros... la madre de mi hija, nadie”, sostuvo.

“Fue un abuso que la acusaran (a Félix) por esa cantidad dinero, que se robaron estos coroneles”, comentó.

Durante la entrevista, dijo que las autoridades ocuparon más de los $4.6 millones que dijeron haber ocupado en el operativo de septiembre de 2009 en la República Dominicana.

“El sistema sabe que eran más de $6 millones”, señaló Figueroa Agosto, al indicar que es un tema que también abordará en el libro.

De igual forma, alegó que actos de corrupción gubernamental le permitieron obtener identificaciones como oficial de las autoridades dominicanas.

“Hice relaciones en su país con personas que en su momento los van a saber. Sí llegue a los cuerpos castrenses, al DNI y DNCD”, dijo Figueroa Agosto, quien también alegó que existe corrupción en las autoridades en Puerto Rico.

“No podemos juzgar a todos porque sé que (en la República Dominicana) hay buenos militares, buenos agentes, buen sistema de gobierno, pero es como todo... Puerto Rico, es un sistema que (se) entiende debe ser correcto y hay mucha corrupción. Gracias al sistema federal que está en Puerto Rico”, añadió.

Atribuyó a esa presunta corrupción la divulgación pública de vídeos en los que aparece teniendo relaciones sexuales.

“Esos vídeos fueron una falta de respeto. Eso fue el sistema”, denunció. “Ellos se lucraron... La Policía o la DNCD, qué moral pueden tener al sustraer cosas de una vivienda y publicarlo, hacerlo público para hacer un morbo y crear... Eran cosas de la intimidad”.

En relación a su captura y salida de la cárcel, expresó que “hay un propósito para todo en la vida. Me llegó ese momento y me arrestaron”.

“De esto aprendí que realmente ese mundo (del narcotráfico) no te lleva a nada, que es algo temporero. Es el consejo que le puedo dar a todos los jóvenes, a toda persona. Y nadie va a escucharme, porque el que está metido no va a escuchar a nadie, por más que le digas”, planteó.

“Pero uno aprende de esto que, al final del camino, va a conseguir de seguro la muerte o vas a estar preso”, afirmó.

Asimismo, contestó que “no” a la pregunta de si teme por su vida desde que está en la libre comunidad y al anunciar que dará toda la información mencionada en su libro.