Violación a la paz, contaminación ambiental, ruido excesivo, falta de respeto... Con estas palabras, sobre 2,000 usuarios de El Nuevo Día expresaron su contundente rechazo al voceteo, afirmando que debe, por lo menos, regularse en los lugares públicos como playas y áreas naturales o, en su reclamo más extremo, prohibirse en todos lados.

Los comentarios surgen en momentos en que múltiples municipios han impuesto ordenanzas para multar esta práctica y que a nivel de la Legislatura se persigue aprobar un proyecto de ley para su regulación.

“El voceteo es un desorden auditivo que perturba la tranquilidad de una sana convivencia y afecta el oído de las personas adyacentes al lugar de origen del sonido y afecta la fauna y la flora. Va contra la naturaleza y menosprecia el respeto hacia los demás”, opinó el usuario Alejandro Rivera Montalvo.

Debbie Esther Rivera, comentó que, a su juicio, “el voceteo se debe prohibir en todo lugar, es una invasión y violación a los derechos de las personas. Los individuos que practican el voceteo le imponen a los demás lo que ellos quieren escuchar sin límites en los decibeles, violan el espacio auditivo y la paz de los demás sin consideración alguna. Debe ser totalmente prohibido”.

PUBLICIDAD

Por su parte, a la lectora Glenda Alicea le molesta tener que escuchar la música a todo volumen cuando visita la playa con su familia. “Va uno a la playa con niños y lo que escucha son canciones llenas de malas palabras. Y a mí no me interesa que la gente las quiera escuchar, ese es su problema. Lo me molesta es que mis nenas y yo tengamos que escuchar la porquería que les dé la gana a ellos”.

La página voceteooutlet.com define el voceteo como “la modificación de productos de “Car Audio” en los autos por equipos de “Pro Audio” que se utiliza para conciertos, estadios, guaguas de sonido entre otros.

Municipios como Isabela, Aguadilla, Salinas, Arecibo, Vega Baja, Camuy, Orocovis y Corozal han tomado medidas recientes para atender los reclamos de las comunidades. Mediante ordenanzas, han regulado la práctica, imponiendo multas de $500 y $1,000 a quienes violenten los estatutos.

Uno de los más recientes en firmar una orden a estos fines fue el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez. La portavoz de este municipio, Joselyn Ortiz, indicó que la ordenanza municipal entró en vigor el pasado viernes, 23 de julio e incluye multas de hasta $1,000. No obstante, la policía municipal llevará a cabo una campaña educativa de orientación antes de emitir infracciones de este tipo.

Mientras, la legislatura municipal de Salinas aprobó el pasado 26 de marzo una ordenanza para enmendar el Código de Orden Público a los fines de prohibir el voceteo, excepto para actividades o competencias con el debido permiso del municipio.

PUBLICIDAD

“La posición de nuestra administración con respecto al tema del voceteo es la aplicación de las leyes vigentes. Desde luego, la promoción del diálogo es importante. En Salinas, como pueblo turístico recibimos gran cantidad de público y hemos sido pioneros en el manejo adecuado de esta situación”, sostuvo la alcaldesa de Salinas Karilyn Bonilla, en declaraciones escritas a este medio.

Según la ordenanza, ninguna persona en la vía pública podrá utilizar cualquier aparato que cree o amplifique sonidos prohibidos, incluyendo los instalados en algún vehículo de motor “cuando dicho sonido sea mayor al nivel de sonido promedio de una conversación entre dos personas a una distancia de 20 pies o más, medida desde una distancia vertical u horizontal desde su punto de origen”. Quienes violenten el estatuto se exponen a multas de $500 y $1,000.

La prohibición “incluye la reproducción o emisión de música con lenguaje obsceno u ofensivo, o que de alguna u otra forma éste en contra de la moral, la dignidad o la tranquilidad de los ciudadanos en lugares públicos de la jurisdicción del Municipio de Salinas”, lee el documento.

Un lenguaje similar fue aprobado por la legislatura municipal de Vega Baja, el pasado 9 de julio. En este caso, las multas administrativas comienzan en $500 y pueden ascender hasta $2,500 de haber menores presentes al momento de que la Policía emita la infracción.

Por otro lado, muchos usuarios en el Facebook de este medio destacaron que no se trata de promulgar nuevas leyes para prohibir el voceteo, si no de enforzar las regulaciones ya existentes. Mencionan la Ley para Suprimir los Ruidos Innecesarios y el artículo 241 de Alteración a la Paz en el Código Penal.

PUBLICIDAD

“Yo trabajé en conjunto con el departamento de Recursos Naturales cuando estaba en la universidad, precisamente en una investigación de ruidos creados por humanos afectando a reservas naturales. Hay ciertas regulaciones en cuanto a esto así que, sí, se deberían prohibir y multar”, sostuvo, por ejemplo, el usuario Alejandro Rodríguez Medina.

“Una persona en su casa pone un radio fuerte a los vecinos no les gusta llaman a la policía y denuncian a esa persona por ruidos innecesarios y alteración a la paz. Por qué a los del voceteo no le aplica la misma ley”, cuestionó, por su parte, Gilberto Ferrer.

Cuestionado sobre este particular, el legislador José “Pichy” Torres Zamora, justificó el propósito del Proyecto de la Cámara 475, que busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para prohibir cualquier tipo de competencia o concurso de amplificación de sonido o “voceteo” en las vías públicas y espacios privados.

“Sí, hay una ley de ruidos innecesarios, pero la diferencia es la siguiente: esta ley provoca que tú radiques una querella en la Policía en contra de un vecino o persona a quien tú conoces, dónde vive y cómo se llama. Luego, vas a tribunal y el tribunal es el que decide. Ahora, si tienes a una persona en un carro modificado a las 2:00 de la madrugada y pasa frente a tu casa con ruidos innecesarios y te molestó, no hay forma (de radicar querella), tú no conoces a esa persona”, señaló Torres Zamora a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

En ese sentido, destacó que el proyecto dotaría a la Policía y a los vigilantes con el ordenamiento necesario para imponer multas. Destacó que no solo se trata del sonido emitido por autos con equipo de audio modificado, sino también de botes y lanchas que llevan a cabo la práctica.

El representante indicó que desde febrero ha sostenido diversas reuniones con los dueños de audio cars que venden los equipos de sonido y con las comunidades que reclaman acción.

“Yo creo que la necesidad imperante ahora mismo es regularlos porque si bien es cierto que hay quienes lo practican y ven como un deporte, la realidad es que allá afuera se han salido de control y hay personas que simplemente no tienen consciencia o empatía con el ciudadano, (suben el volumen) a altas horas de la noche, sin misericordia”, señaló.

Aseguró, sin embargo, que la medida –que impondría multas de entre $500 y $1,000- está abierta a enmiendas para regular lugar, espacio y tiempo para las competencias, favor de quienes ven la práctica como un deporte.

“Lo que no queremos aquí es que venga cualquiera, se pare en el parking de la esquina, pongan cuatro o cinco carros y levanten a ver qué planta (sistema de audio) puede llevar el sonido a los más altos decibeles. Pero de que hay disponibilidad, para aquellos que entienden que es deporte, de buscar alternativas, como todo deporte, podemos”, agregó.

El proyecto original fue radicado en el pasado cuatrienio y aprobado en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado. En febrero, Torres Zamora decidió radicarlo nuevamente.

Según Torres Zamora, se espera que el proyecto sea visto en agosto tras ser movido de la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas a la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología, durante la pasada sesión legislativa.