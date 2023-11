En el marco de la conmemoración del Día del Veterano, el gobernador Pedro Pierluisi y un puñado de funcionarios y legisladores federales demócratas hicieron un llamado este viernes a los militares retirados boricuas a solicitar los servicios de salud disponibles para esta población, incluidos aquellos que ofrece la Ley PACT, aprobada hace un año en el Congreso.

Actualmente, se estima que hay decenas de miles de veteranos puertorriqueños que no se han matriculado en el programa de salud del Departamento de Asuntos del Veterano, una situación que se repite en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Durante una actividad en Río Piedras organizada por la Legión Americana, la secretaria adjunta de Asuntos del Veterano, Tanya Bradsher, indicó que unos 64,000 veteranos residentes en Puerto Rico reciben los servicios de salud, a pesar de que se calcula que la población de exmilitares excede los 100,000.

“Estamos seguros que hay veteranos que no están usando los beneficios, que no se han registrado en el Hospital de Veteranos o no han estado radicando solicitudes para beneficios de incapacidad. La cantidad exacta no la puedo dar. En un momento, llegamos a tener sobre 100,000 registrados”, dijo Pierluisi en una rueda de prensa, junto a Bradsher, la senadora federal Kirsten Gillibrand, la congresista Nanette Barragán y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

“Pienso que algunos (veteranos) también se han ido de Puerto Rico porque, precisamente, a nosotros no nos tratan igual. Hay veces que, para conseguir unos servicios particulares, tienen que irse a los estados. Puede ser que parte de los que nos faltan es porque se han ido de la isla”, agregó.

En el caso de la Ley PACT, el primer ejecutivo señaló que unos 3,000 veteranos, en el archipiélago, han entrado al programa, dentro de un grupo de 7,000 que lo solicitaron. Algunos de ellos “no los han recibido (los beneficios) o fue rechazada la solicitud”, reconoció el gobernador.

“Pero entendemos que hay muchos más. Qué cantidad, es difícil de decir un número específico”, agregó el mandatario.

La Ley PACT, que fue impulsada por Gillibrand, senadora por Nueva York, expande los beneficios que pueden recibir veteranos que estuvieron expuestos a sustancias como el agente naranja u otros elementos químicos. En síntesis, explica el portal del Departamento de Asuntos del Veterano, el estatuto agregó condiciones que se “presume” fueron causadas por este tipo de exposición, facilitando el acceso a servicios médicos.

En la rueda de prensa, Gillibrand puntualizó que, a nivel nacional en Estados Unidos, se calcula que 3.5 millones de exmilitares son elegibles a recibir servicios bajo PACT. No obstante, apenas 500,000 –una séptima parte– han presentado su solicitud, lo que Bradsher describió como “una gota en un cubo”.

“Uno de los problemas es de confianza; hay gente que no confía que, si solicitan un servicio, lo van a recibir. Por eso, le digo a la gente que, si eres un veterano, llames a tu amigo y le digas que solicite”, comentó Barragán, presidenta del Caucus Hispano en el Congreso.

Previo a la conferencia de prensa, las legisladoras federales participaron de un conversatorio con un grupo de veteranos, en el que también estuvieron presentes los congresistas boricuas Nydia Velázquez (Nueva York) y Darren Soto (Florida), así como el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries.

Un veterano que se identificó como Alex Ortiz sostuvo que, en Puerto Rico, la Oficina del Procurador del Veterano se encuentra de manos atadas al exigir que el gobierno central utilice adecuadamente los fondos estatales destinados a la atención de los militares, como consecuencia de la Ley Promesa. En ese sentido, reclamó que se enmiende el estatuto federal para que se designe la oficina como un “servicio esencial”, eximiéndola de recortes presupuestarios.

Ante el planteamiento, la congresista Velázquez recordó que, bajo el Congreso previo, controlado por los demócratas, se intentó sin éxito enmendar Promesa para, entre otras cosas, acelerar la salida de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Si el escenario cambia en la Cámara, me comprometo a atender ese asunto”, dijo Velázquez.