La rectora del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Angélica Varela Llavona , no descarta la posibilidad de ocupar la presidencia de la institución universitaria, aunque sostuvo que su prioridad es continuar al frente del campus riopedrense.

“Debo destacar, de igual forma, que como académica y universitaria siempre he estado a la disposición de la institución y habré de estar a su servicio y disponible para asumir las encomiendas que me sean delegadas, siempre con la misma entrega y compromiso que me han caracterizado, teniendo como norte el garantizar la estabilidad de la Universidad, su sitial como primer centro docente de Puerto Rico y su pertinencia como eje de movilidad social para la presente y las futuras generaciones”, agregó.