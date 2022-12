Tras el fallecimiento el viernes, a sus 85 años, del presidente emérito del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM), José F. Méndez González, líderes de la comunidad académica reconocieron sus dotes como “visionario” de la educación superior en Puerto Rico, los que desplegó a lo largo de más de cuatro décadas a la cabeza de la institución que había fundado su madre en 1949.

“Era una figura cimera. No solamente era el presidente y líder de todos nosotros, pero era un líder incansable, constante, visionario. Yo tenía un refrán que decía ‘bueno, compañeros, si no corremos él nos pasa por encima’. (Tenía) ese dinamismo, esa energía. Obviamente, su pérdida es un dolor para todos nosotros, no solamente como institución. La Universidad Ana G. Méndez no solo pierde esa gran figura generacional que fue Don Pepe, sino que todos los que trabajamos con él por mucho tiempo perdemos una figura que era un modelo a seguir”, compartió el doctor Jorge Crespo, quien laboró por 41 años en el SUAGM en varios puestos, incluyendo como vicepresidente de Planificación y Asuntos Académicos a nivel central.

De acuerdo con el portal oficial del SUAGM, Méndez González asumió, en 1974, las riendas de la Fundación Educativa Ana G. Méndez, que en aquel entonces administraba los dos recintos del Puerto Rico Junior College –en Río Piedras y Cupey–, así como el Colegio Universitario del Turabo, en Gurabo, institución que apenas dos años antes había estrenado sus primeros programas de bachillerato. Méndez González permanecería en la presidencia hasta el 2016, cuando su hijo, José F. Méndez Méndez, tomaría el batón, convirtiéndose en la tercera generación de la familia en liderar el sistema universitario. A Méndez González se le concedió entonces el título de presidente emérito.

“Son tres generaciones bien distintas, pero todas atadas por un hilo conductor, que es definitivamente una pasión por la educación y una gran preocupación por Puerto Rico. En eso los tres, tanto Doña Ana (González de Méndez) como Don Pepe y su hijo mantienen esa preocupación de aportar al desarrollo del país. Su ausencia nos duele a todos, pero la comunidad conoce la organización que desarrolló, su dinámica, y continúa adelante con su legado”, subrayó Crespo.

Al igual que Crespo, el exsecretario de Educación César Rey no dudó en catalogar a Méndez González como un visionario del campo de la educación superior, particularmente en relación con el perfil de jóvenes que reclutaba para el sistema. En gran medida, dijo Rey, fue Méndez González quien tomó la iniciativa de maximizar el potencial del financiamiento federal para atraer estudiantes que, en décadas anteriores, no habrían considerado seguir estudios universitarios.

“Tomó una iniciativa muy particular, muy visionaria, en el sentido de comenzar a trabajar con una población que no estaba acudiendo a la universidad, y él hizo un rescate. Diversificó programas, empezó a trabajar con fondos federales de una manera importante para abarcar proyectos. Creo que el SUAGM creció significativamente en múltiples direcciones con gente de primerísimo orden y todo su trabajo estuvo enfocado siempre para beneficiar a una población que tal vez era la más necesitada de capacitarse en carreras universitarias”, destacó el sociólogo.

Rey, asimismo, puntualizó que Méndez González “retomó y amplió” la iniciativa de programas técnicos que había iniciado su madre, a quien reconoció como una educadora pionera en esa área.

Modelo criticado

El modelo que desarrolló Méndez González desde la década de 1970, sin embargo, no ha estado exento de críticas desde otros sectores de la academia, que señalan que el crecimiento de su sistema se logró a costa de la calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

“Méndez González ocupó un espacio y unos márgenes que, en su momento, fueron vanguardistas y obviamente, por ser vanguardista, ser arriesgado y tener agresividad en esa búsqueda de fondos y demás, recibía críticas de la competencia y de otros universitarios. El mundo universitario es muy particular, donde el debate de qué es calidad, qué es la buena enseñanza y qué es la universidad sigue todavía siendo motivo de discusión”, dijo Rey, quien señaló que, en tiempos recientes, otras instituciones privadas y hasta la propia universidad del Estado han puesto en práctica políticas que flexibilizan el acceso a sus centros educativos como parte de la adaptación a las cambiantes realidades socioeconómicas y demográficas.

“Yo creo que el gran reto que enfrentó Pepe Méndez y que enfrentan hoy las universidades no es a quién reclutan, es cómo los retienen, cuánto apoyo se le da a ese estudiante, qué infraestructura hay en la universidad para apoyar esa gestión y las deficiencias con las que llegan los estudiantes a la universidad. Es un hecho (las deficiencias) de expresión oral, escrita, de manejo de idiomas, de trabajo en equipo. Son detalles reales, asuntos que, si solamente se admite y no se atiende más al estudiante, tenemos un desertor”, puntualizó el catedrático de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras.

Para el también exsecretario de Educación Carlos Chardón, sin embargo, el modelo que potenció Méndez González desde que comenzó a administrar un sistema híbrido –que contaba con recintos orientados a carreras técnicas y grados asociados, y otros que ya ofrecían programas de bachillerato– era imperativo ante el perfil de los estudiantes que estaba produciendo el sistema escolar.

“Eso sucedió en todas las universidades. Cuando Jaime Benítez (exrector y primer presidente de la UPR) instituyó el programa de primer año, que tenía un programa especial de español, otro de inglés... no se imaginó que se iban a convertir en programas no como él los había concebido, de proveerle al estudiante una educación redondeada desde un principio, sino en programas remediativos para atender lo que venía de las escuelas superiores. Las universidades privadas, buscando la demanda –porque vivían del número de estudiantes– adoptaron ese modelo y convirtieron el primer año de educación esencialmente en remedial. Se dio simultáneamente. El Departamento de Educación no estaba preparando los estudiantes tan bien como antes”, sostuvo Chardón.

Asimismo, Chardón aseveró que, en una época en la que se habían popularizado los programas de bachillerato y los estudios posgraduados, el líder del SUAGM se dedicó a convertir “las carreras técnicas en una alternativa”.

“Lamentablemente, Puerto Rico es una sociedad que tiende a veces a dividirse por tribus políticas, tribus religiosas, y hay tribus educativas. Todavía en muchos sectores, aunque ha ido menguando, existe esta división tan nociva sobre lo que es la universidad pública versus las universidades privadas. Incluso, hubo una época, sobre todo para los años 70, donde una persona llegó a decir que el sector privado eran chinchales educativos y eso es muy doloroso. Eso hace que muchas personas se cieguen y se nieguen a ver las aportaciones del sector privado en el país”, expresó Crespo.

Líder innovador

Chardón, Rey y Crespo coincidieron en que Méndez González fue un líder de mente innovadora que deja como legado una serie de proyectos académicos y tecnológicos de avanzada dentro del ecosistema de la educación superior en el país.

“Pepe era una persona que nunca en su vida usó una computadora, pero empujó e insistió que todo el mundo tenía que tener la tecnología y, hoy por hoy, Ana G. Méndez está a la vanguardia de todas las tecnologías emergentes”, acentuó Crespo.

Como presidente, Méndez González impulsó el desarrollo de programas Ingeniería y Arquitectura en la Universidad del Turabo –hoy Recinto de Gurabo–, así como la creación de la primera universidad en línea de Puerto Rico en recibir la acreditación de la Middle States Commission on Higher Education, logro que se obtuvo en 2011. Crespo, además, resaltó la iniciativa para el desarrollo del canal televisivo conocido hoy como Sistema TV.

“Ya en 1977, con tres años de presidente, establece el proyecto que se llamaba el Centro de Estudios Televisados. Él dijo: ‘Yo quiero dar cursos universitarios por televisión’. (…) Comenzó a comprar, con dinero de la universidad, tiempo en las televisoras para pasar esos cursos. De esa semillita, del CET, como le llamábamos, en 1985 estableció la primera televisora educativa PBS en manos privadas en el país. De una idea de dar cursos por televisión se transformó en una estación de televisión”, recordó Crespo.

Hoy, SUAGM cuenta con tres recintos presenciales –Gurabo, Cupey y Carolina–, así como una decena de localidades adicionales alrededor de Puerto Rico, como parte de un sistema con una matrícula que, para 2014, había superado los 44,000 alumnos, en comparación con los 7,000 que había 40 años antes, cuando Méndez González asumió la presidencia, resaltó Castro. SUAGM, además, cuenta con 8,500 estudiantes distribuidos entre varios recintos en Estados Unidos, así como matriculados en un programa bilingüe que se ofrece en línea.

“Pepe era un administrador espectacular, con una visión de negocios excepcionalmente buena. Pero a la misma vez, y es una tragedia, a Pepe no se le reconoce que era un gran educador. (…) El sentido de él era de proveer a la comunidad lo que necesitaba y eso es lo que hace un gran maestro”, dijo Chardón.

Tras su retiro de la presidencia en 2016, Méndez González se había trasladado a la ciudad de Orlando, en Florida, donde era visitado mensualmente por su hijo y actual presidente del SUAGM, institución de la cual se mantuvo como miembro permanente de la Junta de Directores.

“La partida física de un visionario de la educación superior como don Pepe Méndez nos llena de tristeza, pero su legado y amor por la educación nos debe servir como inspiración para continuar creando espacios para que nuestros jóvenes puedan ampliar conocimientos y destrezas que los formen para su vida futura”, expresó el secretario de Educación, Eliezer Ramos.

Al titular de Educación se unieron otros mensajes de líderes académicos, como el presidente interino de la Universidad Interamericana, Rafael Ramírez, y el presidente de la UPR, Luis A. Ferrao.

“Méndez González fue un visionario de la educación de Puerto Rico. Durante su larga trayectoria al frente del SUAGM procuró elevar la educación de nuestro país y hacerla accesible a los más necesitados. Desarrolló e implementó múltiples iniciativas para procurar que más puertorriqueños y puertorriqueñas obtuvieran un grado académico y así impactar de manera favorables sus vidas”, dijo Ramírez.

En tanto, Ferrao, a nombre de la universidad del Estado, señaló que Méndez González “fue un profesional que aportó a la educación y al bienestar de muchos puertorriqueños, logrando destacarse y ser reconocido por diversas organizaciones a nivel local y nacional”.

El exgobernador Pedro Rosselló González, a quien lo unió una estrecha relación con el líder del SUAGM, no ofreció declaraciones públicas, pero un portavoz indicó que estaría expresando sus condolencias a la familia de manera privada.

Al cierre de esta edición, no se habían ofrecido detalles sobre las exequias fúnebres que se realizarían en homenaje al educador.