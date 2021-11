El jefe de la Unidad de Vida Silvestre del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Ángel Atienza, solicitó este sábado la cooperación de la población para que desistan de acudir a Santurce a ver el mono rhesus y que de esa manera las autoridades puedan capturar al animal.

El funcionario apuntó que desde el viernes va en aumento la cantidad de personas que por curiosidad llegan al lugar -que ubica a dos luces del Centro de Bellas Artes de Santurce en la avenida Ponce de León- lo que dificulta la misión de captura del mono.

“La gente está fuera de control. Allí se hizo un perímetro, pero la gente no respeta eso. Se meten al carril de la AMA a tomarse fotos, detienen los carros, tocan bocina, le ponen música de la selva al animal. O sea, se ha convertido en un evento social. Estuvimos ayer (viernes) hasta las 12:45 de la noche y a esa hora llegó gente en Uber a retratarse”, denunció Atienza en entrevista con El Nuevo Día.

Las expresiones del funcionario se dan en lo que comprende el quinto día consecutivo desde que agentes del Cuerpo de Vigilantes intentan capturar al animal, que no se descarta que sea el mismo que desde hace varias semanas se intentó capturar en la zona de Río Piedras.

“Cuando llegamos hoy, la gente llenó de frutas los aleros del edificio. Ayer nos dimos cuenta que la gente había colocado frutas en los árboles que están cercanos a ese. Pusieron guineos, manzanas verdes, manzanas rojas, como para que el mono se alimente y no entre a la trampa. Están impidiendo que el mono entre a la trampa”, expresó.

Además, del interés de varias personas por llegar al lugar a ver la logística para capturar el mono, Atienza resaltó que entre las dificultades para atraparlo está la altura a la que se encuentra el mono (unos 100 pies de alto en el árbol que trepa) y lo concurrida del área urbana en la que se encuentra.

“La realidad es que fuera de eso el animal no ha bajado porque le tiene miedo a la gente por tantos celulares y tanta música, y no podemos cerrar la carretera completa. Le pedimos a la gente que cooperen con eso, pero parece que ellos no quieren que se coja. Esa es la verdad, eso es lo que parece”, aseveró Atienza.

Cuestionado sobre qué estrategia implementarán ahora para ajustar la logística de captura, el funcionario respondió que consideran colocar comida con tranquilizante tanto en las trampas como en el árbol para dormir al mono y capturarlo.

“El plan sigue siendo el mismo: que por hambre el mono llegue a la trampa. Lo que queremos es sedar al mono con comida abajo, cosa de que no se asuste. Así se come el sedante y se mantiene en las ramas bajitas, donde lo podemos capturar, porque son entre 25 a 30 pies. Pero si le permitimos que se vaya a la parte de arriba, el mono caerá desde arriba y se va a matar”, explicó Atienza.

El árbol en el que se encuentra el animal ubica a poca distancia del edificio donde está First Bank en la avenida Ponce de León. El área de la acera que transcurre por esa zona está cerrada al flujo peatonal.