Toa Baja - Gladys Rivera, de 64 años, no salía de su asombro al relatar cómo el agua alcanzó el segundo nivel en la casa en la que reside, en el barrio Candelaria de este municipio durante las inundaciones provocadas por la lluvia torrencial reportada en Puerto Rico durante las pasadas 24 horas.

“La casa es de columnas, que estamos bastante alto, empezó a llover y a llover y cuando miramos, ya estaba a ley del balcón. Estaban sacando a las personas, nosotros no nos queríamos salir, pero cuando salí al balcón que veo el agua…”, relató Rivera.

Junto a su hija de 25 años y su nieta de cuatro, la mujer saltó a una balsa inflable en medio de las operaciones de rescate que inició anoche el personal de Manejo de Emergencias municipal, una de las siete familias que tuvo que pernoctar en el refugio habilitado en el Complejo Deportivo Llanero, del mencionado municipio. Hasta el mediodía se habían registrado unos 14 refugiados, mientras continuaban las labores de visita a las comunidades.

“Me asusté, porque nunca había visto una cosa así, que llegara hasta el segundo piso, era impresionante”, manifestó Rivera, paciente de diabetes con una prótesis en una de sus piernas. En relación con su condición de salud, en medio de la repentina inundación no pudo rescatar algunas pertenencias indispensables que se encontraban en el primer nivel, como un andador de ruedas, muletas y un carro para impedidos que le había regalado una de sus hijas hace unos cuatro meses.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan estimó en hasta 12 pulgadas de lluvia la cantidad registrada en algunas zonas de Puerto Rico durante las últimas 24 horas, generada por la interacción de una vaguada y la cercanía de los remanentes de un frente frío en la región. Entre la zona de San Juan y Vega Baja, la acumulación de agua ha sido de entre 7 y 10 pulgadas, mientras en Dorado alcanza las 12, y la lluvia continúa.

Esta no es la primera vez que dicha comunidad atraviesa una situación similar, aunque no ocurría a tal nivel desde el paso del huracán María en septiembre de 2017. Rivera, quien no vivía allí entonces, relató que su pareja, un hombre de 65 años, le contó que tuvo que salir nadando de la residencia.

El alcalde Bernardo “Betito” Márquez García había informado desde anoche labores de rescate en Toa Baja, principalmente en el barrio Candelaria y las urbanizaciones Villa Calma I y II, debido a las inundaciones. Más temprano, este domingo, informó sobre la visita del secretario del Departamento Seguridad Pública, Alexis Torres; el jefe de Manejo de Emergencias, Nino Correa; y el jefe de Bomberos, Marcos Concepción; en el refugio habilitado.

/ Las carreteras de Levittown se inundaron significativamente luego de más 24 horas de lluvias. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramón “Tonito” Zayas)

En la comunidad Candelaria pedazos de brea se levantaron con las escorrentías de agua tapando el alcantarillado y creando inundaciones en algunas residencias. Aquí una vista de las aguas que cruzaban la PR-866 y que bajaban con fuerza hacia la comunidad. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Juan Torres perdió muchas de sus pertenencias como consecuencias de las corrientes de agua que entraron a su hogar. (Ram—n "Tonito" Zayas)

El hogar de Torres muestra los efectos de las 12 pulgadas de lluvia que recibió la isla en las últimas horas. (Ram—n "Tonito" Zayas)

El cuarto se inundó y perdió varios artefactos. (Ramón “Tonito” Zayas)

Parte de la carretera destruida por las intensas lluvias. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Una vista de las aguas que cruzaban la PR-866 y que bajaban con fuerza hacia la comunidad Candelaria. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Toa Baja fue uno de los lugares más afetados por las fuertes lluvias. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ram—n "Tonito" Zayas)

Residentes de Toa Baja salen de sus hogares para ver los estragos que dejaron las inundaciones. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Levittown fue una de las áreas más por las lluvias afectadas en Toa Baja. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Otro de los refugiados era Víctor Rodríguez Báez. El hombre de 60 años relató a este medio la osadía que vivió anoche en el sector Quenepas del barrio Candelaria, antes de ser rescatado a bordo de la pala de una excavadora.

“Me tuve que ir a otro apartamentito, que la dueña me dijo que me podía ir ante cualquier cosa que pasara. También se llenó (de agua). Aguantándome, porque yo soy impedido, me tuve que aguantar de una verja hasta llegar al otro lado y subir”, relató. Rodríguez Báez es diabético, padece asma y camina con un bastón. Su rescate ocurrió luego de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. “Me sacaron de allí, eran más o menos como las 10 de la noche”, recordó. “Perdí todo, porque el agua fue tanta, perdí muchas cosas”, lamentaba, sentado junto a un catre en el refugio.

El gobernador Pedro Pierluisi, quien se había limitado a realizar expresiones a través de Twitter, informó esta tarde que ha estado en comunicación con varios alcaldes por las lluvias recibidas como consecuencia del paso de la vaguada por la isla. Además, sostuvo que se está haciendo el análisis de daños por parte de los municipios en conjunto con las agencias estatales y que las agencias del gobierno están brindando respuesta inmediata para atender las diferentes situaciones ocasionadas por las lluvias.

“Toda la isla ha estado recibiendo grandes cantidades de lluvia, pero hay varios municipios como Vega Alta, Toa Baja, Dorado, Cataño y otros que han tenido situaciones más graves que estamos atendiendo”, sostuvo en declaraciones escritas.

Pierluisi indicó que ha estado en comunicación y coordinación con el secretario de Seguridad Pública y el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, así como con los alcaldes de los municipios más afectados “para brindar respuesta inmediata e identificar con agilidad las necesidades que tengan”.