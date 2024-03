Regresa competencia de modelaje para personas de 60 años o más: “Vamos a seguir marcando una diferencia en nuestra generación”

Cada vez más queda atrás la percepción de que modelar es solo para personas jóvenes, con cierto peso y medidas y, en Puerto Rico, hay cientos de personas dispuestas a demostrarlo, a pesar de no haber caminado por una pasarela en su vida.

“Los de la nueva generación ‘silver’ tenemos otros puntos de vista y somos una generación que se ha tenido que adaptar a muchas etapas muy rápido . Hemos trabajado muchísimo y hemos pasado altos y bajos que nos han enseñado y, quienes hemos tomado acción, hemos logrado la mayoría de nuestros objetivos. Eso nos hizo ser la generación que más poder adquisitivo ha tenido. La ventaja es que ahora no tenemos tantas responsabilidades, porque ya los hijos están mayores, en general tenemos una casa, y podemos hacer cosas que, en otros momentos, no teníamos la oportunidad de realizar”, afirmó Caridad, quien dentro de poco cumplirá 67 años.

“Yo tuve agencia por 36 años y en estos ‘castings’ yo vi tanto talento junto; no sé si es que con la edad te relajas. Tuvimos muchísimos más finalistas de los que esperábamos porque eran tan buenos. De los que no salieron, quisiera que volvieran a competir porque de ese grupo hay un montón buenos” , expresó la mujer, nacida en Cuba y criada en Puerto Rico desde los 3 años de edad.

Entre las personas que se registraron y no pudieron participar, hubo un grupo que no calificó porque tenían 50 años o más, pero no llegaban a la edad requerida de 60 años.