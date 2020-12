El Departamento de Salud le hizo un llamado el sábado a la población, particularmente a los menores de 18 años, a vacunarse contra la influenza por el peligro de contagio en edades pediátricas.

“Es importante que las personas que no se han vacunado aún lo hagan, en especial los menores de 18 años que repetidamente sobrepasan el 50% de los casos reportados de influenza”, dijo el director del Programa de Vacunación del Departamento de Salud, Ángel Rivera.

En los últimos seis meses, 340,435 personas en Puerto Rico han sido vacunadas contra este virus respiratorio altamente contagioso.

Según datos de Salud, más de 12,000 personas en la isla fueron vacunadas contra la influenza en los Flumaratones, actividades masivas organizadas por Voces, Coalición de Vacunación de Puerto Rico, junto a Salud y la Guardia Nacional.

Este evento, que se llevó a cabo en diez municipios del país, ya acabó por esta temporada de influenza 2020-21, por lo cual toda persona que quiera recibir esta vacuna debe acudir a proveedores que la tengan.

“Actualmente, se sigue vacunando en todos los proveedores adscritos al plan de Salud del Gobierno. Hay 72,310 dosis disponibles para la población de seis meses a 18 años y 37,680 para los de 19 en adelante que tengan la Reforma o no tengan plan médico”, dijo Rivera. Advirtió que, si la persona no tiene cubierta médica, debe pagar $10 por el servicio de vacunación, no por la vacuna.

Según el funcionario, la vacuna también estará disponible en eventos de vacunación para grupos de manejo de emergencias, agencias de gobierno y entidades no gubernamentales, como iglesias y asociaciones, entre otros.

“Si aún no le toca la fase correspondiente para vacunarse contra el COVID-19, vacúnese contra la influenza primero”, dijo Rivera.

Según datos de Salud, hasta la semana del 6 al 12 de diciembre en Puerto Rico se habían reportado 303 casos de influenza en esta temporada. Mientras, ya se han registrado 36 hospitalizaciones de personas contagiadas que se han complicado al punto de necesitar tratamiento hospitalario. En lo que va de año, sin embargo, no se ha reportado de ninguna muerte por esta enfermedad.

De acuerdo con el Informe Semanal de Vigilancia de Influenza, la región de Salud con la tasa más alta de este virus es Fajardo, aunque en la semana del 6 al 12 de diciembre los casos se concentraron principalmente en la región de Ponce.

Un mapa con la tasa de incidencia del virus por municipio refleja que Yauco, Jayuya y Patillas tienen la mayor incidencia, seguido de San Germán, Peñuelas, Santa Isabel y Arroyo. Cidra, Dorado y Toa Baja. Les siguen Bayamón, Carolina y Ponce.

En cuanto a los contagios por edades, los menores de cero a cuatro años son los más afectados, seguido de personas de 65 a 69 años y de 60 a 64. Y, contrario al año pasado, esta vez la incidencia de influenza B es mayor que la de influenza A.

Mientras tanto, Rivera advirtió que la vacunación contra la influenza es particularmente importante en edades pediátricas ya que, por el momento, la vacuna contra el COVID-19 solo ha sido aprobada para mayores de 16 años (la de Pfizer) y mayores de 18 (la de Moderna).

Sin embargo, el funcionario advirtió que el llamado es a que todo el mundo se vacune contra la influenza, la cual es recomendada a partir de los seis meses de edad, para evitar complicaciones si la persona resulta con un doble contagio de influenza y COVID-19.

Rivera resaltó, además, que el tiempo entre una vacuna y otra debe ser de 14 días porque, sino, puede interferir en la protección deseada. También, recordó que esta vacuna es anual y que cada temporada corre entre principios de agosto y finales de junio de cada año.