El excandidato a la gobernación y activista Eliezer Molina indicó hoy, miércoles, a través de sus redes sociales que los propietarios de tráilers o casas rodantes ubicadas en terrenos del sector Los Indios, en el barrio Las Mareas en Salinas, están removiéndolos del área tras las denuncias de impacto ecológico a la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos.

“Los residentes me envían un video de la gente sacando los tráilers ahora mismo y se preparan para este fin de semana sacarlos en masa”, dijo Molina, quien atribuyó dicha acción al “miedo”.

Sostuvo que la mayoría de los propietarios no tienen culpa del daño ambiental del que ha sido objeto la zona por los pasados años y que estos simplemente rentaban el lugar. “Se asusta cualquiera al ver que el lugar donde rentaste, tal vez no es lo que entienden con permisos se puede adquirir y entienden que deben marcharse”, expresó.

El activista ambiental compartió en su perfil de Twitter un breve video con el mensaje: “Corre y corre en Salinas!! Sacan los trailers en la zona invadida en los mangles de Las Mareas”.

PUBLICIDAD

En la reserva ecológica se ha desarrollado un área residencial tipo campers, aparentemente sin el permiso de las agencias gubernamentales concernidas. Para estas labores se han cortado mangles y se rellenó la zona marítimo terrestre.

Según ha trascendido, desde el 2015 se ha venido denunciando la situación ante el DRNA, sin que se tenga conocimiento qué se ha investigado, si algo, y por qué no se han tomado los pasos necesarios para detener las construcciones en lo que se determinan las posibles violaciones ambientales.

Molina se expresó indignado no solo con lo que está sucediendo sino también ante la alegada inacción -según lo que ha trascendido públicamente- por parte de las autoridades estatales para preservar el área y remediar cualquier daño. “Si no fuese por las denuncias de las comunidades, el jefe de agencia no cumple con su deber ministerial. Por ende, se entiende que es la política pública del gobernador”, expuso en referencia al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo y a la administración de Pedro Pierluisi.

La Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía Jobos es la segunda área estuarina más amplia de Puerto Rico. Se extiende entre los municipios de Guayama y Salinas y sus terrenos fueron adquiridos por el DRNA en 1981. Poco después la región fue designada como Reserva Nacional por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). La agencia es comanejadora de los terrenos.

La semana pasada, Pierluisi aseguró que su gobierno tomará las medidas necesarias, incluyendo acciones legales, para desalojar a los “invasores” que han ocupado estas tierras. La acción viene días después de que la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, indicó que desde el 2018, la NOAA ha estado “advirtiéndole” al DRNA que la construcción ilegal dentro de la reserva está interfiriendo con los objetivos de conservación e investigación” del área protegida.