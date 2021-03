En protesta a las críticas condiciones en que se encuentra el transporte marítimo de la isla municipio, un grupo de residentes de Vieques se lanzó esta tarde a las aguas cercanas a la terminal de la “Isla Nena”, situación que amenazó la llegada de la embarcación, generando momentos de tensión en el interior de la lancha.

La embarcación, la única lancha de pasajeros que está en funcionamiento actualmente, provenía de Ceiba con residentes que habían viajado temprano en la mañana –en su mayoría- en busca de servicios médicos, sostuvo el líder comunitario Ismael Guadalupe. “Tanta tensión, la amenaza de no poder bajarse, algunas personas se pusieron malas. Ahí hay una compañera que parecía que le había dado un infarto”, expuso Guadalupe.

A pesar de que el líder comunitario entiende y apoya las denuncias por un mejor servicio de transporte marítimo, sostuvo que el reclamo de los residentes tiene que estar dirigido a “los responsables”. “Yo no soy gobernador. Nosotros somos gente de Vieques, solidarios, entendemos el reclamo, pero no se lo hagas a los enfermos de Vieques. La mayoría de esta gente viene de tratamientos médicos”, expresó cerca de las 3:15 p.m., cuando finalmente pudo atracar la embarcación

“Yo no le puedo reclamar a los mismos míos. Vivimos momentos de tensión, esa muchacha parecía que se iba a morir, estaba a punto de tirarse de la lancha, eso no es justo”, expuso.

En un inicio se trató de un solo manifestante que se ubicó en su tabla de surfing cerca al área de la terminal de Vieques, impidiendo la entrada de la embarcación que venía de Ceiba. Tras negociaciones con efectivos de la Policía y el comerciante Yabureibo Zenón, el joven accedió a que entrara la embarcación y se comprometió a, igualmente, dejarla zarpar hacia la isla grande.

No obstante, justo en esos momentos otros jóvenes se lanzaron al agua, situación que provocó que la lancha virara hacia Ceiba. Posteriormente, se logró su regreso.

Zenón denunció que llevan cinco días sin gasolina y sin suministros en los supermercados. “Yo soy comerciante y mi negocio hoy yo lo tuve que cerrar porque esta gente no nos garantiza a nosotros el poder ir a buscar mercancía para poder seguir trabajando, entonces, este es el resultado”, señaló.

Cuestionó que tanto el gobernador Pedro Pierluisi y el expresidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez viajaran hoy a Vieques a visitar la clínica de vacunación masiva que allí se realiza y lo hicieran a bordo de unas embarcaciones de unidades de FURA de la Policía.

“Cinco embarcaciones de FURA los sacaron por el rompeolas, el privilegio de los políticos de este país, este es el resultado. Este muchacho que está aquí solito le está dando cátedra al país y a los políticos de este país deben tener vergüenza de que esta situación esté pasando y va a seguir pasando porque ya Vieques está harto de que esto ocurra”, expuso.

“Para remacharnos la existencia, viene un Johnny Méndez que fue el representante de nuestra área, que estuvo cuatro años presidiendo la Cámara, y no hizo nada por Vieques, no hizo nada por el transporte marítimo, no hizo nada por el hospital y hoy, descaradamente, ese hombre es capaz de venir a Vieques”, denunció Zenón.

Actualmente, solo está funcionando la lancha Cayo Blanco para el transporte de pasajeros y la Mr. Mason, que es de carga, da servicio tanto a Vieques como Culebra.

“Para las dos islas lo que contamos es con esta embarcación y no tiene capacidad para transportar la cantidad de camiones. Ahí caben cuatro camiones y, entonces, montan dos de comestibles o ferretería, porque el combustible tiene que viajar solo”, dijo señalando a la lancha Mr. Mason.