Resumen 2024: la emoción de Olga Tañón al escuchar por primera vez a su hijo cantar fue el vídeo más visto este año

En mayo, un capitán del crucero Wonder of the Seas se viralizó luego que informara, entre chistes, que no logró anclar en la capital de Puerto Rico. Rob Hempstead indicó que un lado del muelle 3 permanecía cerrado desde que fue impactado por un “enemigo”, haciendo referencia al crucero MSC Meraviglia. “Parece ser que hemos tenido varios problemas últimamente”, dijo entre risas.