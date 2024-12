Resumen 2024: el arma de Nayib Bukele contra las pandillas de su país acapara la atención en noticias internacionales

"Y no me ponga carita de yo no fui". El mandatario de Venezuela también acusó al presidente de República Dominicana.

La mujer de 33 años contó a The Associated Press que no había dado importancia a los vómitos que tuvo meses atrás. El sobrepeso, la menstruación irregular y otras condiciones de salud contribuyeron a que no se sospechara de la real situación: estaba embarazada.