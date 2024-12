La cadena a Ross Dress for Less , o simplemente Ross, planifica abrir sus primeros establecimientos en Puerto Rico en los primeros meses de 2025, y lo hará en distintos puntos de la isla casi al mismo tiempo. Ross es la cadena líder en el segmento de ropa y mercancía para el hogar a precios de descuento en Estados Unidos. Y es el competidor directo de Marshalls y T.J.Maxx , segmento en el que también compiten Home Goods y Burlington .

Cada año abren decenas de negocios de comida en Puerto Rico, siendo la gran mayoría franquicias estadounidenses que llegan con el objetivo de expandir su huella y multiplicarse por toda la isla. Sin embargo, no todas tienen éxito en Puerto Rico, como es el caso de Outback Steakhouse, TGI Fridays, Uno Chicago Bar & Grill, PANS & Co, On the Border, Famous Dave’s y Red Lobster, que ya no tienen presencia en la isla.