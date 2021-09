Varios salubristas coincidieron en que la próxima orden ejecutiva que emita el gobernador Pedro Pierluisi en torno a medidas ante el COVID-19 no debe contener cambios que se traduzcan en mayores flexibilizaciones y que, por el contrario, como mínimo debería ser igual a la que está en vigor.

La orden actual tiene vigencia hasta el jueves, 23 de septiembre. La interrogante sobre si debe haber o no cambios se discute en momentos en que el país experimenta una baja en la tasa de positividad en pruebas y casos únicos, así como hospitalizaciones.

Se prevé, también, que los fallecimientos disminuirán en las próximas semanas. Pero el decrecimiento no ha alcanzado los niveles óptimos, advirtió el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.

“Hemos ido bajando, pero no estamos en 3%, o sea que, no estamos en el punto (de control) que establece la Organización Mundial de la Salud. Vamos mejorando, pero no es que se puede liberalizar todo”, sostuvo en declaraciones a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Pierluisi afirmó el pasado jueves que “no podemos cantar victoria” y que “la pandemia sigue con nosotros”. Sobre la próxima orden ejecutiva adelantó que no habría “grandes cambios”, aunque no los descartó. La decisión sería anunciada a principios de esta semana y, sobre la mesa, juegan un papel crucial las estadísticas más recientes sobre la transmisión del virus en el archipiélago.

“No podemos decir que hemos vencido esta pandemia. No quisiera un repunte”, dijo el jueves el gobernador.

La tasa de positividad en pruebas se encontraba el domingo en 5.9% y la tasa de casos únicos descendió a 4%, de acuerdo con el portal de análisis de la Coalición Científica. Por otro lado, el número de hospitalizados por COVID-19 en Puerto Rico se colocó por debajo del umbral de los 300 por primera vez en seis semanas, según datos del Departamento de Salud.

La cifra de pacientes recluidos por el coronavirus era de 278, lo que supone 22 hospitalizados menos que los reportados el sábado, cuando el total era 300. Entre los adultos, sin embargo, había 82 en unidades de cuidado intensivo y 63 conectados a ventilador.

De igual modo, un paciente pediátrico estaba en intensivo y conectado a un respirador artificial. La cifra más alta de hospitalizados en lo que va de año se registró el pasado 27 de abril, con 558. Pero ese umbral casi se supera el 25 de agosto, cuando había 556 hospitalizados, un momento crítico del repunte asociado a la circulación comunitaria de la peligrosa variante delta del COVID-19.

PUBLICIDAD

“Lo mínimo que se debe hacer es que permanezca como está”, dijo la exepidemióloga del Estado, Ángeles Rodríguez, en referencia a lo que debería contener la próxima orden ejecutiva.

La doctora advirtió que evitar mayores flexibilizaciones a las ya existentes ayudará a prevenir un nuevo repunte de COVID-19, como el vivido entre julio y el mes corriente. También señaló que las flexibilizaciones que hubo a inicios de julio fueron gasolina para el repunte, por lo que hizo un llamado a evitar decisiones prematuras de parte del gobierno.

“Si esperamos, podríamos tener unas navidades mejor que las pasadas, que fueron encerradas”, planteó Rodríguez, al tiempo que hizo hincapié en que el descenso actual también responde a la eficacia de la vacunación, por lo que debe continuar el refuerzo de esa estrategia y darle tiempo a que se refleje su efecto.

“A medida que más gente se vacuna, vamos a tener mejor eficacia en evitar hospitalizaciones y severidad, aunque no tengamos tantísima suerte en evitar contagios, por la naturaleza del virus predominante, que es el delta”, indicó.

La orden vigente desde el 2 de septiembre incluye la implementación de la Ley Seca, en horario de la medianoche a las 5:00 de la madrugada, por lo que está prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en cualquier lugar público.

También ordena el cierre de todas las operaciones privadas que atienden público en el mismo horario y establece el uso obligatorio de mascarilla en lugares cerrados y abiertos en los que haya aglomeración de 50 personas o más.

PUBLICIDAD

Estas medidas se sumaron a otras en vigor previo a la orden, como el requisito de evidencia de vacunación o prueba negativa de COVID-19 para entrar a establecimientos.

El infectólogo Miguel Colón reaccionó en la misma dirección, al sostener que la combinación de vacunación y las medidas vigentes ha tenido efectos positivos.

“Lo estamos viendo en el hospital, ha disminuido la cantidad de admisiones. Las muertes, muchas de ellas, son pacientes que llevan hospitalizados más de dos semanas, siempre habrá un rezago en relación con las muertes”, manifestó Colón, anticipando que también habrá una baja en los fallecimientos.

El médico, quien atiende pacientes en el Hospital Auxilio Mutuo, lamentó que la mayoría de las hospitalizaciones y casos severos corresponde a personas que se han rehusado a vacunarse contra el COVID-19.