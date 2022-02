A pesar de que los casos y hospitalizaciones por COVID-19 van en descenso en Puerto Rico, existe preocupación por la cantidad de adultos mayores contagiados sin la dosis de refuerzo de la vacuna o que ni siquiera se han vacunado.

La inquietud entre los salubristas aumenta por los contagiados que enfrentan complicaciones que los obligan a procurar tratamiento hospitalario.

“Todo está bien tranquilo. El censo (de pacientes de COVID-19) en los tres hospitales donde trabajo ha bajado radicalmente. Vamos excelentemente bien, pero la gente ha dejado de vacunarse, y el gobierno no está haciendo nada por vacunarlos”, sostuvo el doctor Miguel Colón.

Según el infectólogo, la mayoría de los pacientes con el virus que han sido hospitalizados son adultos mayores que, o no están vacunados o carecen del refuerzo. No ofreció, sin embargo, estimados o cifras sobre la cantidad de personas en esta situación.

“Hay que ir a los ‘homes’ (centros de cuido) porque hay muchos envejecientes, mucha gente sin el refuerzo”, insistió, al plantear que podría activarse nuevamente a la Guardia Nacional para ayudar en este esfuerzo.

En diciembre pasado, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) le cancelaron a la Guardia Nacional de Puerto Rico la autorización para distribuir y administrar vacunas contra el COVID-19 porque el cuerpo militar inoculó a menores de 16 años antes que el gobierno federal lo avalara.

De las 15 muertes por COVID-19 reportadas ayer en la isla, 11 eran personas de 65 años o más.

De acuerdo con Juanita Aponte, presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, en general, los residentes en los hogares debidamente licenciados por el Departamento de la Familia están vacunados contra el virus, incluso con refuerzo. El problema, apuntó, aparentan ser los adultos mayores no institucionalizados o quienes viven en los llamados “hogares clandestinos” o centros de cuido que no están regulados por el gobierno. “Hay problemas de acceso en los (adultos mayores) que están en sus casas. Muchos tienen limitación de acceso, no guían”, subrayó.

Aponte hizo un llamado a los familiares de adultos mayores no institucionalizados para que los lleven a vacunar o coordinen su inmunización contra el virus SARS-CoV-2. Agregó que también se pueden delinear estrategias para que los líderes comunitarios ayuden en esa labor.

“Esto es bien triste porque hemos perdido muchos adultos mayores en este pico del ómicron”, sostuvo.

El doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, dijo que esa organización gestiona la vacunación de encamados. Sin embargo, explicó que ese esfuerzo se había retrasado un poco, en espera de que llegaran unas neveras necesarias para transportar las vacunas, según requiere el Departamento de Salud, para evitar que el producto se dañe.

“Faltan un millón de personas que necesitan el refuerzo, gente de todas las edades. Por eso, no han bajado las muertes y quedan en intensivo adultos mayores y jóvenes no vacunados”, lamentó el galeno.