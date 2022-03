Aunque la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) anunció que el tratamiento monoclonal Sotrovimab ya no está autorizado para el tratamiento del COVID-19 en Puerto Rico y otras partes de Estados Unidos con alta transmisión de BA.2, el Departamento de Salud sostuvo este domingo que hay otros tratamientos disponibles que funcionan contra la subvariante de ómicron.

“Los antivirales funcionan contra BA.2, Bebtelovimab también”, indicó la doctora Iris Cardona, principal oficial médico de la agencia, en declaraciones a El Nuevo Día.

Bebtelovimab es un anticuerpo monoclonal para pacientes con síntomas de leves a moderados en adultos y niños (12 años en adelante) con resultados positivos del coronavirus y que tienen un alto riesgo de progreso a enfermedad severa, hospitalización y muerte.

Evushield, por otro lado, es una combinación de dos anticuerpos monoclonares que funcionan como un tratamiento preventivo, recomendado para pacientes inmunocomprometidos.

Por otro lado, Cardona reiteró que las vacunas disponibles son un método recomendado para la prevención de contagios, enfermedad severa y muerte.

De igual modo, la infectóloga pediátrica recordó que están disponibles los tratamientos antivirales Paxlovid y Molnupiravir. Los tratamientos monoclonales -un suero intravenoso-, están indicados para personas con síntomas leves a moderados, con menos de diez días de enfermedad y factores de riesgo asociados a severidad.

De acuerdo con el portal de datos sobre vigilancia genómica de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), un 51.8% de las muestras de casos de COVID-19 secuenciadas en la región 2 –Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses–, en el periodo del 13 al 19 de marzo, corresponden al sublinaje BA.2.

Aseguran que hay vigilancia genómica

La doctora Melissa Marzán, principal oficial de Epidemiología de Salud, dijo a este medio que la agencia está enviando unas 20 muestras semanales para secuenciación genómica.

“Luego del cernimiento de calidad de pruebas, que tengan los requisitos de secuenciación, se envían unas 20 muestras semanales”, sostuvo en declaraciones escritas. La media de casos confirmados en siete días, el 24 de marzo, era de 99.7.

No quedó claro cuántas muestras constituirían una muestra representativa adecuada bajo el escenario actual. Marzán no ha estado disponible para entrevista desde el viernes.

Del portal de datos de Salud se desprende que el número de resultados de secuencias es considerablemente menor al que se observó, por ejemplo, durante las últimas dos semanas de diciembre de 2021, con 484 y 537 resultados por semana. Sin embargo, entre el 27 de febrero y el 12 de marzo, se publicaron apenas 74 resultados, de los cuales 17 corresponden a BA.2.

También, hay un notable decrecimiento en la cantidad de pruebas moleculares realizadas, con un máximo de 29,791 el pasado 22 de diciembre, versus 3,300 el 21 de marzo.

En el pasado, expertos han explicado que esas fluctuaciones no necesariamente se traducen en un problema de acceso o disponibilidad, sino a que el público no percibe la necesidad de realizarse una prueba, de modo que no acude a los laboratorios.

Asimismo, Marzán argumentó que, aunque los viajeros ya no tienen que completar una declaración al llegar a los aeropuertos en la isla, Salud continúa realizando hasta 100 pruebas aleatorias diarias en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, entre los pasajeros que llegan a la isla de diferentes destinos, para vigilancia genómica. Del 1 al 24 de marzo se han realizado 1,305 pruebas moleculares, indicó Salud, un promedio de 54 diarias. De ese total, 18 han dado positivo, lo que equivale a un 1.4% en tasa de positividad.

“La cantidad de pruebas diarias varía de acuerdo a viajeros que voluntariamente quieren participar”, expresó la principal oficial de Epidemiología de Salud.

“El enfoque principal del Sistema de Vigilancia Genómico es la detección de variantes y el conocer cómo estas afectan el diagnóstico, tratamiento, la eficacia de la vacuna, los resultados clínicos y la transmisibilidad del virus. Al momento se están llevando a cabo tres actividades principales de secuenciación”, argumentó.

La primera de esas actividades, sostuvo, es el envío semanal de muestras a CDC en Atlanta como parte de un programa de vigilancia genómica; y, la segunda, es el envío periódico de muestras al Fideicomiso de Ciencias, tecnología e investigación, Inno Diagnostic y CDC Dengue Branch. La tercera es el establecimiento del “testing site” dentro del Aeropuerto Internacional, una iniciativa que surgió a finales de diciembre, en pleno alza de casos debido al repunte que provocó ómicron.

Marzán también describió un proceso de priorización de muestras basado en criterios epidemiológicos, incluyendo muestras de pacientes que hayan realizado un viaje en los 14 días previos a la toma de la muestra positiva; muestras de pacientes hospitalizados por infección con SARS-CoV-2; muestras de pacientes fallecidos por la infección; muestras de pacientes menores de 11 años y de pacientes mayores de 65 años; y muestras de pacientes pertenecientes a poblaciones de interés, como confinados, personas en facilidades de cuidado prolongado y comunidad escolar, entre otras.

La tasa de positividad por COVID-19 en Puerto Rico se ubicó este domingo en 5.79%, según los datos actualizados al mediodía por Salud. Esa tasa no alcanza el 6% desde el 22 de febrero. En días recientes, científicos y salubristas han recomendado reforzar las medidas preventivas, como el uso de mascarillas y la vacunación, para evitar otro repunte, tomando en cuenta que el 10 de marzo entró en vigor la flexibilización de la mayoría de las medidas que el gobierno había impuesto para el control del virus en la isla.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la tasa de positividad no sea mayor de 5%. Por otro lado, el total de hospitalizados por el virus es de 38, lo que supone 10 pacientes menos que el reporte del día anterior. Salud precisó que no se registraron muertes nuevas por la enfermedad, manteniendo el total en 4,159.