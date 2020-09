El alcance del problema con las pruebas de COVID-19 que procesa el laboratorio de referencia Quest Diagnostics Puerto Rico es todavía incierto, pero lo que es seguro es que el Departamento de Salud (DS) confirmó la presencia de resultados inicialmente positivos que, al pasar una revisión en la agencia, resultaron ser negativos.

La bandera de alerta se levantó la pasada semana en la propia agencia. “Los resultados positivos y eventualmente todos los resultados se verifican por epidemiología, sobre todo los positivos. Surge de epidemiología una preocupación que ellos me informan, sobre que vieron unos picos en resultados que ellos entienden que no era como se estaba comportando en estos momentos (el virus) comparándolos con otros laboratorios que estaban realizando las pruebas”, relató la licenciada Vanessa Sárraga, directora interina de la división de laboratorios de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS).

El problema se confirmó con unas pruebas con resultados positivos realizadas en las instalaciones de la Guardia Nacional en Ponce. “Esos resultados se repiten y entonces arrojan unos resultados negativos”, explicó Sárraga. Lo mismo se ha detectado en pruebas realizadas en San Juan y Naranjito. “No es en municipios específicos. Estamos estudiando una gran cantidad de resultados”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Salud confirmó hoy la paralización de las pruebas para detectar COVID-19 que realiza el laboratorio Quest Puerto Rico, hasta tanto puedan demostrar la confiabilidad en los resultados que emiten.

"Hemos estado trabajando planes de acción con Quest. Ellos han sido responsables en su proceso y me han ido enviando sus planes de acción”, indicó Sárraga, añadiendo que el detente emitido por Salud continuará al menos “hasta que estemos seguros tanto ellos como nosotros que se está haciendo el mejor trabajo posible”.

Salud no tiene claro cuánto tiempo pudiera demorar completar este análisis de las pruebas que procesa Quest. La agencia trabaja contra el reloj, a ocho días de que pierda vigencia la actual orden ejecutiva 66 de la gobernadora Wanda Vázquez Garced en relación con las medidas ante el COVID-19, para las que se toma en cuenta el análisis estadístico que provee Salud sobre el comportamiento del virus en el país.

“Se está haciendo con la celeridad que se debe hacer, pero no hay una fecha específica. No te puedo decir que es una situación crítica porque no hemos terminado el análisis”, explicó la licenciada.

En una misiva dirigida al director de Quest Caparra, Manuel Marcial, Salud también solicitó la realización de muestras comparativas para verificar los resultados entre los propios laboratorios de la compañía.

“El pasado lunes, le enviamos una comunicación oficial al doctor Marcial para notificarle nuestra decisión de paralizar las pruebas, hasta que podamos estar seguros de su confiabilidad. En la carta también se le instruye a que mejoren sus procesos de garantía de calidad, así como el proceso de competencias de sus empleados”, explicó Sárraga.

PUBLICIDAD

El segundo obstáculo con Quest este mes

Salud mantiene un contrato con Quest Diagnostics firmado el 1ro de julio por $7.5 millones, que corresponde a 100,000 pruebas moleculares de COVID-19 a $75 cada una. Un primer contrato de la agencia con Quest en el contexto de la pandemia por $3,750,000 venció el 30 de junio.

El Municipio de San Juan también mantiene un contrato con Quest por $2,000,000 para pruebas de COVID-19 que se firmó el 13 de marzo y que se enmendó para extenderse hasta el 30 de junio de 2021. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo a El Nuevo Día que mantiene conversaciones con Quest sobre el problema que se ha señalado. “Estoy validando información con los laboratorios Quest y luego haré unas expresiones”, indicó por escrito.

Este no es el primer problema que Salud maneja con Quest. En entrevista con este medio el domingo, el secretario Lorenzo González Feliciano reconoció tardanzas de hasta 15 días de parte del laboratorio de referencia en la entrega de los resultados de las pruebas de COVID-19, retrasos que cubren el periodo inmediatamente antes de que la gobernadora firmara la orden ejecutiva 66, que entró en vigor el 12 se septiembre, flexibilizando la apertura económica, el toque de queda y acceso a los espacios, y estableciendo la última etapa de regreso de empleados públicos a sus espacios de trabajo de forma presencial.

González Feliciano sostuvo que la agencia evaluaba no pagar al laboratorio todas las pruebas cuyos resultados fueron entregados fuera del término que establece el contrato. El acuerdo establece que Quest “se compromete a diligenciar la entrega de los resultados de las pruebas moleculares en un término máximo de tres días calendarios”. Pero el contrato también dice que Salud “reconoce que la segunda parte (Quest) no estará en incumplimiento con este contrato si el tiempo de entrega de los resultados excede el término de entrega acordado”, y que Quest se comprometía con informar a la agencia en caso de que “por causa ajena no pueda cumplirse con el término de entrega de resultados”.

PUBLICIDAD

A raíz de los retrasos de Quest, Salud ordenó esta semana que los laboratorios tendrán 24 horas para reportar muestras positivas a la enfermedad, y 48 horas para informar sobre resultados negativos. Además, los laboratorios que incumplan con la nueva orden se expondrán a una multa de $1,000 por el primer día de infracción, y $500 adicionales por cada día que pase sin enviar la información requerida.