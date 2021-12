Puerto Rico recibió ayer la primera entrega de 560 tratamientos orales contra el COVID-19, los cuales serán distribuidos inicialmente a través de farmacias de la cadena Walgreens, anunció hoy la principal oficial médico del Departamento de Salud, Iris Cardona.

Esta primera entrega corresponde al medicamento Paxlovid (Pfizer), tras la aprobación de uso de emergencia por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés). “Ya llegó a Puerto Rico, llegó desde el día de ayer (martes)...y en las próximas semanas esto va a estar disponible en todos los pueblos de Puerto Rico”, dijo.

Mientras, anoche debieron llegar a la isla 500 frascos de Molnupiravir (Merck), que también cuenta con una probación de uso de emergencia por parte de la FDA. “Estos medicamentos se van a hacer disponible a las personas que lo necesiten y cualifiquen gratuitamente se hizo con los monoclonales y con las vacunas”, explicó la funcionaria.

El total de la primera asignación entre ambos medicamentos para Puerto Rico es de 3,160 tratamientos, que llegarán en distintas entregas.

Estos medicamentos antivirales orales interrumpen que el virus se continúe multiplicando, impidiendo consecuencias severas y acorta el período de los síntomas.

Cardona explicó que el Paxlovid está indicado en pacientes de 12 años en adelante con un peso mínimo de 88 libras, que estén positivos en una prueba viral, que estén en los primeros cinco días de evolución de la enfermedad y que tengan riesgo de complicaciones, como sería el caso de personas de edad avanzada y con enfermedades crónicas, por ejemplo.

Paxlovid no está indicado en pacientes enfermos con criterios de hospitalizaciones, con más de cinco días con síntomas o que estén ingiriendo algún medicamento que esté contraindicado. Tampoco podrán ingerirlo aquellos que historial de reacción alérgica severa a los ingredientes activos del medicamento.

El tratamiento dura por cinco días a través de los cuales se tienen que ingerir tres tabletas dos veces al día. Para los pacientes con enfermedad renal avanzada hay unos ajustes en la dosis. “Hemos preparado unas guías de tratamiento para toda la comunidad médica de manera de recordarles las cosas básicas”, dijo Cardona.

Mientras, el Molnupiravir está indicado solo para pacientes mayores de 18 años. Al igual que Paxlovid, la persona tiene que estar positiva en una prueba viral, debe estar en los primeros cinco días de evolución de la enfermedad y tener un riesgo de complicaciones. “Esto no es la pastillita que me tomé porque estuve con fulanita que me llamó que estuvo positiva”, señaló.

En este caso la persona ingiera cuatro tabletas dos veces al día por cinco días. “Hay una preocupación de toxicidad fetal, por lo tanto, no está indicado en mujeres embarazadas o en mujeres que pudieran estar embarazadas”, expresó.

Aunque por disposición federal estos primeros tratamientos serán distribuidos a través en las farmacias Walgreens, la idea es que en la próxima semana esté disponibles en farmacias de la comunidad que han sido incluidas en el proceso. Posteriormente, incluirán a las farmacias en hospitales. “Se asignan un promedio de 20 tratamientos por farmacias inicialmente”, señaló.

Las entregas a Puerto Rico de los medicamentos serán bisemanales y la asignación podrá cambiar, ya que la cantidad se determina tomando en consideración la población y el nivel de positividad.

Cardona dijo que hoy estarían realizando una sesión informativa con la comunidad médica sobre las guías y cómo recetar el medicamento. “Este tipo de medicina que interrumpe la multiplicación viral en el cuerpo humano ayuda porque interrumpe la progresión de le enfermedad...y me evita, sobre todo, la complicación de llegar al hospital”, afirmó.