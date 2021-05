La doctora Iris Cardona, directora del Programa de Vacunación de COVID-19 en Puerto Rico, aseguró hoy que no existe una merma en el interés de la población -particularmente jóvenes adultos- de vacunarse contra el virus, aunque sostuvo que el Departamento de Salud se encuentra trabajando en estrategias para ampliar el alcance.

“Yo no creo que haya una merma en entusiasmo”, afirmó Cardona. “Ha habido una merma en la cantidad de personas que acuden a buscar la vacuna a los sitios grandes, los centros de vacunación a gran escala”, destacó. En ese sentido, sostuvo que Salud trabaja en ampliar la operación en “lugares no tradicionales de vacunación”. Indicó que hay esfuerzos dirigidos “en sectores remotos, barrios, comunidades rurales y en los residenciales públicos de Puerto Rico”.

Cardona dijo, además, que está tomando en cuenta que dentro del grupo de profesionales de salud y empleados de hospitales, así como el sistema educativo y los primeros respondedores, y otros sectores que se vacunaron durante la primera fase de vacunación, hay un número amplio de personas entre las edades de 21 a 45 años.

Argumentó también que durante la primera etapa de vacunación tanto el número de dosis disponibles como la cantidad de proveedores vacunados era menor, por lo que más personas acudían a un mismo lugar a vacunarse. “Ahora tenemos vacunas que se han distribuido en los todos los municipios de Puerto Rico”, manifestó.

Asimismo, destacó que en la primera semana de vacunación de adolescentes de 12 a 15 años con la vacuna de Pfizer se identificó entusiasmo por parte de estos jóvenes y sus encargados, con sobre 4,000 vacunados en los primeros tres días, un ritmo que la agencia espera continúe. Cardona indicó que la proyección de Salud en cuanto a la fecha en que se alcanzaría la inmunidad de rebaño en la isla no ha cambiado, aunque cuando se le preguntó específicamente si eso ocurriría en agosto, respondió que “siempre dijimos final del verano, en algún momento antes de que concluya el verano”.

Si bien no reconoció una merma en interés, la doctora indicó que, “en los próximos días”, la campaña educativa de Salud será dirigida a tres objetivos principales: motivar a los jóvenes adultos a acudir a vacunarse, fortalecer la confianza en la vacuna de Johnson & Johnson -cuyo uso estuvo recientemente en pausa- y motivar a los padres y encargados a llevar y acompañar a los adolescentes y menores de 21 años a vacunarse.

Buscan más centros comerciales

Por su parte, la directora de VOCES Coalición de Vacunación, Lilliam Rodríguez, indicó que hay conversaciones activas con diversos centros comerciales, en busca de acuerdos para establecer nuevos puntos de vacunación con horarios extendidos alrededor de Puerto Rico, como parte de la estrategia para aumentar el número de jóvenes adultos vacunados.

“Hemos tratado de analizar el sentir de estos grupos y también las necesidades de estos grupos”, sostuvo Rodríguez, quien indicó que ha sido palpable la necesidad de establecer centros de vacunación con horarios extendidos y sin necesidad de cita previa, para atender principalmente a las poblaciones que se encuentran ya inmersos en sus jornadas laborales, de modo que puedan acudir a vacunarse fuera de su horario de trabajo e incluso durante los días libres.

“Esto provocó a que estableciéramos el Centro de Vacunación de Plaza las Américas, para unos horarios mas accesibles, que puedan ir en cualquier momento a vacunarte, los siete días a la semana, para que no importa el día libre que tengas, tengas acceso”, explicó.

Dicho centro -que abrió el pasado miércoles- está operando de lunes a sábado de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, y los domingos e 11 a.m. a 7:00 p.m., con o sin cita previa. Rodríguez indicó que durante la primera semana de operación se han administrado allí entre 500 y 600 dosis diarias en promedio. Expresó que también trabajan en ampliar la vacunación con eventos específicos en lugares de trabajo.

Llamado para incentivar

El doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, añadió que, además de la estrategia de llevar la vacunación a comunidades y lugares específicos en los que se encuentra la población que se quiere impactar, debe promoverse estrategias para incentivar la vacunación.

“Yo no creo que no tengan interés, es que no van a hacer una fila de horas, no van a sacar una cita, si se lo pone fácil, van a ir a vacunarse”, opinó.

“Hay que llevar las vacunas a donde estén (los adolescentes y jóvenes adultos). Se han establecido estrategias en Estados Unidos, en algunos lugares dan hasta dinero por vacunarse, taquillas para juegos de la NBA y pelota”, mencionó Ramos, como ejemplos.

El pediatra sostuvo que otra estrategia es cuestionar a los padres y encargados que acompañan a menores de 21 a vacunarse, si ya fueron vacunados, y en caso de que respondan que no, ofrecerles la vacuna en ese momento. “Tratamos de convencer de que se vacune toda la familia”, expresó.

Ramos añadió que el Colegio se encuentra coordinando eventos de vacunación en 209 comunidades especiales, junto a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, para la inoculación de residentes de todas las edades autorizadas para recibir la vacuna. “Vamos a ir esta semana y las semanas subsiguientes, hasta que lleguemos a la meta”, apuntó.