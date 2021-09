El Departamento de Salud reportó hoy, jueves, nueve muertes adicionales por COVID-19, lo que eleva a 2,884 el total acumulado en este renglón desde el inicio de la emergencia.

De acuerdo con la agencia, el promedio de decesos por día -basado en un período de siete días- es de 11.

Según la dependencia, siete de los fallecidos reportados hoy no estaban vacunados contra el COVID-19, mientras que dos sí lo estaban. No obstante, Salud indicó que tanto vacunados como no vacunados presentaban enfermedades preexistentes que complicaron su cuadro clínico.

Científicos han destacado que inmunizarse contra el virus puede evitar sus efectos más severos como hospitalización y muerte. Se han registrado personas vacunadas que han necesitado hospitalización, pero supone una baja cantidad.

Mira aquí la información demográfica de muertes informadas hoy:

Tabla que muestra la demografía en muertes por COVID-19 reportadas el jueves, 2 de septiembre de 2021.

Por otro lado, la cifra de hospitalizaciones por COVID-19 se ubicó en 473 y se desglosa en 453 pacientes adultos y 20 que son menores de edad.

La dependencia precisó que 110 pacientes adultos están recluidos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 85 permanecen conectados a un respirador artificial.

Hasta hoy, los hospitales cuentan con 164 camas de intensivo y 875 respiradores artificiales para adultos. También tienen disponibles 48 camas de intensivo y 127 respiradores artificiales para menores.

Por otro lado, la tasa de positividad del virus en la isla está en 9.5%, según el portal del profesor en bioestadísticas de la Universidad de Harvard Rafael Irizarry.

El promedio de casos positivos confirmados que reportó hoy la agencia es 300, mientras que los casos probables son 221. Salud incluyó en el promedio los resultados de muestras tomadas entre el 16 al 30 de agosto.

El informe de incidencias del COVID-19 que emite la Coalición de Salud Comunitaria de Puerto Rico (Cosaco) no estaba disponible al momento de esta publicación.

Mientras, el total de personas aptas para vacunarse (12 años o más) con, al menos, una dosis está en 2,344,150. Mientras, el total de personas aptas para vacunarse (12 años o más) con la serie de dosis completadas asciende a 2,030,551.