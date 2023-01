De cara a la celebración de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan, un evento multitudinario que atrae a decenas de miles de personas, el Departamento de Salud está recomendando el uso de mascarilla como medida preventiva ante el COVID-19, independientemente de que sea un evento principalmente al aire libre.

“Aunque es un evento en espacio abierto, es un evento que aglomera a muchísimas personas, la recomendación de mascarilla es vigente”, afirmó la principal oficial de Epidemiología de Salud, Melissa Marzán, en entrevista con El Nuevo Día.

Marzán recordó que en años anteriores el estimado de asistentes en el evento ha sido hasta de 200,000 en momentos pico. “Es un evento que conglomera muchísimas personas y es una recomendación principalmente a grupos a mayor riesgo de complicaciones, el grupo de personas de 60 años o más, personas con condiciones crónicas, individuos con sobrepeso y obesidad, que también sabemos que es un factor de complicaciones”, explicó.

La doctora indicó que Salud tendrá presencia en las fiestas, con intervenciones educativas en distintos espacios, y que, además, repartirán pruebas caseras para identificar casos de COVID-19. En la misma dirección, sostuvo que la agencia evalúa la posibilidad de tener disponible la dosis bivalente de la vacuna contra el coronavirus para vacunación durante el evento a aquellos individuos que deseen recibirla.

Prioridad reducir las muertes por COVID-19

Casi culminando la segunda semana del nuevo año 2023, Salud no ha observado un incremento en la cantidad de casos de COVID-19 reportados. No obstante, Marzán también recordó que durante los días festivos y las vacaciones navideñas es menor la cantidad de personas que acuden a realizarse una prueba diagnóstica, de modo que, aunque es positiva, no es absoluta la referencia basada en casos reportados.

“En casos, entre confirmados y probables, en los últimos siete días en promedio, estamos viendo unos 1,100 casos. No necesariamente hemos visto mayor número de casos a los que estamos viendo para el mes de diciembre, que comenzó, de hecho, teniendo casi 1,500 casos en promedio diario”, manifestó Marzán.

“Ese cambio sí lo vimos bien marcado después de Acción de Gracias y estuvimos prácticamente hasta el 18 de diciembre, 19 de diciembre, teniendo unos 1,500 casos en promedio”, sostuvo.

Aunque no hay un incremento de casos, Marzán resaltó que la tasa diaria promedio de mortalidad en los últimos siete días es de cinco defunciones por COVID-19. La semana que cerró el 31 de diciembre de 2022, ese promedio era de 2.86 defunciones.

Rumbo al cuarto año de la pandemia, “todavía hay camino por recorrer”. “La OMS (Organización Mundial de la Salud) había planteado desde diciembre que evalúa que en algún momento este año podamos salir de lo que es la parte de Emergencias de Salud Pública Internacional de COVID-19, pero principalmente yo creo que el reto mayor ahora mismo, para nosotros, es poder reducir la mortalidad”, subrayó la principal oficial de Epidemiología.

Marzán recordó que en el 2022 se reportaron más muertes por COVID-19 en Puerto Rico que durante los primeros dos años de la pandemia, y un 38% de esas muertes ocurrieron entre enero y febrero del pasado año, en medio del repunte inicial por la variante ómicron. Nueve de cada diez fallecidos el pasado año, además, fueron personas de 60 años o más. El promedio de casos a principios del año pasado era de casi 10,000.

Un llamado en el inicio del semestre escolar

La epidemióloga indicó que, además de que se avecinan las Fiestas de la Calle San Sebastián, esta semana inició el segundo semestre del año escolar 2022-2023, de modo que llamó a mantener la práctica de medidas preventivas y la atención al desarrollo de síntomas.

“Continuamos con la vigilancia en las instituciones educativas. En las escuelas igual estamos recomendando a los padres y cuidadores a que sus niños tengan su vacunación el día, a la utilización de mascarillas, a que, si uno se siente mal no ir a la escuela, para evitar exponer a otras personas hasta que tenga una evaluación médica”, manifestó.

Marzán señaló que tanto las escuelas públicas como privadas, además de las pruebas aleatorias –que se realizan con el consentimiento del tutor o encargado del estudiante-, la comunidad escolar tiene acceso a test diagnósticos a través de la red de proveedores de laboratorios de comunidad identificada por el Departamento de Salud.

“La autoridad en salud de la escuela o el enfermero escolar tiene acceso a la plataforma de bioportal y de ahí puede hacer un referido en esta red de proveedores para que tanto los estudiantes, como personal no docente y contratistas, tengan acceso a pruebas en caso de que tengan síntomas, tuviesen un contacto cercano, o incluso para algunas actividades, como la práctica de deportes, que tengan la escuela”, explicó.

Además de COVID-19, en el último periodo del 2022 también hubo un aumento en los casos de influenza, aunque dicha alza no se observa en el inicio del 2023.

“Si lo vemos como temporada de enfermedades infecciosas, el aumento empezó antes de lo esperado. Los casos de influenza comenzaron a aumentar desde septiembre, que habíamos sobrepasado el umbral de alerta”, indicó Marzán. “Ahora mismo, en el último boletín epidemiológico que es el cierre del año 2022, los casos se encontraban bajo el umbral de alerta y el promedio histórico, así que ha habido una tendencia a disminución en influenza”, continuó.

No obstante, la doctora planteó nuevamente que en las cifras de fin de año e inicio del 2023 hay que tomar en cuenta que menos personas acuden a realizarse las pruebas diagnósticas correspondientes, de modo el equipo epidemiólogo de Salud se mantiene atento a los datos de las próximas semanas. En cuanto a influenza, se han reportado tres fallecimientos durante la temporada actual.

Sobre el virus respiratorio sincitial, otra condición que mostró un aumento marcado en el 2022, Salud ha reportado 2,843 casos durante la temporada. “Eso, para ponerlo en contexto, es similar a como se comportaba el virus antes de la pandemia”, apuntó Marzán.