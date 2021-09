El Departamento de Salud reconoció hoy, sábado, que cometió un error al momento de reportar la cantidad de muertes por COVID-19 en Puerto Rico.

El director de la Oficina de Informática y Avances Tecnológicos (OIAT), Rafael Graulau, indicó que se trató de un problema al momento de someter los datos a su portal web.

“En la mañana de hoy el sistema confrontó problemas con uno de los interfases de la plataforma. La situación ha sido corregida y estaremos analizando los datos para determinar la causa del incidente”, acotó Graulau en declaraciones escritas enviadas a este medio.

Temprano a las 6:00 a.m. el portal de la agencia reflejaba que no habían muertes reportadas a consecuencia del virus, pero, a través de redes sociales, la agencia informó a las 7:21 a.m. que el número correcto era 10 muertes.

PUBLICIDAD

Una de las portavoces de prensa de Salud, Valerie Díaz, confirmó que el portal web se actualiza todos los días a las 4:00 a.m., por lo que el cambio respondió a una corrección al error en la entrada de datos al sistema.

El reporte de muertes realizado por Salud no implica, necesariamente, que los decesos hayan ocurrido en las 24 horas previas al informe del siguiente día.

Actualmente, el promedio de decesos por día -basado en un período de siete días- es de 4. En lo que va de septiembre, han muerto 217 personas a consecuencia del virus, según el portal de la agencia.

Muertes reportadas el 25 de septiembre de 2021:

Información demográfica de las muertes reportadas por Salud el 25 de septiembre de 2021.

Por otro lado, la cifra de hospitalizaciones por COVID-19 se ubicó en 207, lo que implica que está en su punto más bajo en comparación al total del pasado 3 de agosto que ascendía a 229.

El total de personas hospitalizadas se desglosa en 192 adultos y 15 pacientes pediátricos.

La dependencia precisó que 61 pacientes adultos están recluidos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 41 permanecen conectados a un respirador artificial.

Por otro lado, la tasa de positividad del virus en la isla está en 5.51%, según el portal de Salud.

El promedio de casos positivos confirmados que reportó la agencia es 120, mientras que los casos probables son 64. Salud incluyó en el promedio los resultados de muestras tomadas entre el 9 al 23 de septiembre.

En cuanto a la vacunación, la agencia sostuvo que 2,463,667 personas mayores de 12 años han recibido al menos una dosis de las vacunas autorizadas y 2,206,617 personas mayores de 12 años tienen la serie de dosis completada.