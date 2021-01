El Departamento de Salud reportó este viernes 29 muertes por COVID-19 en Puerto Rico, lo que representa la cifra más alta informada para este renglón en un mismo día, y que eleva a 1,761 el total de fallecimientos.

Según la agencia, de los 29 decesos, 27 ocurrieron en lo que va de enero, mientras que los restantes dos ocurrieron el 1 y 16 de diciembre de 2020.

Nuevas muertes reportadas:

- Hombre de 55 años de la Región de Bayamón

- Mujer de 67 años de la Región de Bayamón

- Hombre de 53 años de la Región de Bayamón

- Hombre de 80 años de la Región de Bayamón

- Hombre de 66 años de la Región de Bayamón

- Hombre de 58 años de la Región de Bayamón

- Mujer de 92 años de la Región de Bayamón

- Hombre de 92 años de la Región de Bayamón

- Hombre de 37 años de la Región de Bayamón

- Mujer de 80 años de la Región de Bayamón

- Hombre de 65 años de la Región de Bayamón

- Hombre de 73 años de la Región de Arecibo

- Hombre de 60 años de la Región de Arecibo

- Hombre de 85 años de la Región de Arecibo

- Mujer de 41 años de la Región Metro

- Hombre de 53 años de la Región Metro

- Hombre de 33 años de la Región Metro

- Mujer de 74 años de la Región Metro

- Hombre de 71 años de la Región Metro

- Mujer de 93 años de la Región Metro

- Mujer de 83 años de la Región Metro

- Mujer de 41 años de la Región de Caguas

- Hombre de 85 años de la Región de Caguas

- Mujer de 71 años de la Región de Caguas

- Mujer de 79 años de la Región de Caguas

- Hombre de 101 años de la Región de Caguas

- Mujer de 89 años de la Región de Caguas

- Hombre de 80 años de la Región de Caguas

- Mujer de 67 años de la Región de Aguadilla

“Es importante recordar que cualquier muerte registrada luego de emitido el reporte se verá reflejado en informes posteriores”, advirtió Salud en un comunicado de prensa.

Ante el aumento en fallecimientos, el secretario de Salud, Carlos Mellado, urgió a la ciudadanía a utilizar mascarilla y no bajar la guardia, puesto que la conducta epidemiológica de los casos positivos de COVID-19 también se muestra en ascenso.

“Es lamentable que continuemos perdiendo vidas a causa de esta pandemia. Me solidarizo con todas las familias puertorriqueñas que han perdido a sus seres queridos. Lo que hemos enfrentado ha sido muy duro y no podemos bajar la guardia. No podemos olvidar que el virus sigue entre nosotros. Tenemos que continuar con el uso de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos para prevenir más contagios”, insistió Mellado en declaraciones escritas.

“Tenemos que evitar las fiestas y encuentros que excedan del núcleo familiar. La pandemia no ha acabado. El uso de mascarilla debe continuar mientras el virus siga activo. Ya estamos vigilando las posibles variantes del virus y ordenamos reactivos para comenzar a secuenciar y establecer una vigilancia genómica. Mientras tanto enviamos muestras al CDC para conocer la evolución del virus hasta el momento”, abundó el funcionario.

De otra parte, la dependencia informó 317 nuevos casos confirmados por la prueba molecular, 107 nuevos casos probables por la prueba de antígeno y 257 nuevos casos por la prueba serológica. Los nuevos resultados parten de muestras que se tomaron entre el 6 de enero al 20 de enero de 2021.

La totalidad de casos confirmados aumentó a 82,990, pero fue ajustada luego de que sumaron 136 casos previos al 6 de enero de 2021. Además, se restaron tres casos duplicados.

Asimismo, ajustaron el total de casos probables, que es hoy de 6,292, al restar 33 casos que tuvieron una prueba molecular positiva y sumar 30 casos con fecha previa al 6 de enero de 2021.

También ajustaron la totalidad de casos sospechosos, que se sitúa en 63,594, tras restar 69 casos que tuvieron una prueba molecular positiva y cinco casos que tuvieron una prueba de antígenos positiva. Igualmente, sumaron 81 casos previos al 6 de enero de 2021 y se restaron tres casos duplicados en esta categoría.

Entretanto, la cantidad de pacientes hospitalizados por el virus se colocó en 341, de los cuales 56 están recluidos en una Unidad de Cuidados Intensivos y 53 están conectados a un respirador artificial. Un menor también está en intensivo a causa de la enfermedad.

Hasta hoy, los hospitales cuentan con 195 camas de intensivo y 857 respiradores artificiales disponibles para adultos.

Según la dependencia, el término de caso positivo confirmado hace referencia a los contagios cuyo resultado fue validado mediante una prueba PCR (molecular). El caso probable es aquel cuyo resultado positivo a la enfermedad se obtuvo mediante prueba de antígenos. Mientras, los casos sospechosos, también conocidos como resultados de anticuerpos, son aquellos que arrojaron positivo a la prueba serológica, y no tienen una prueba molecular o antígenos positiva.

Además, la agencia explicó una muerte confirmada por COVID-19 corresponde al deceso de una persona con una o más pruebas moleculares positivas. La muerte probable es aquel deceso de un paciente que fue diagnosticado con COVID-19 mediante una prueba de antígenos o que su su cuadro clínico reúne los criterios para creer que padecía de COVID-19, pero nunca tuvo una prueba molecular o de antígenos para detectar el virus. Mientras, la muerte sospechosa se refiere al fallecimiento de una persona en la que se detecta un anticuerpo específico en suero, plasma o mediante una prueba serológica con su sangre.