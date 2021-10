Por primera vez desde finales del pasado julio, la cifra diaria de muertes reportadas por COVID-19, que se colocó en doble dígito en un sinfín de ocasiones las pasadas semanas, amaneció en cero este domingo, según datos del Departamento de Salud.

Expertos consultados por El Nuevo Día coincidieron en que estas son buenas noticias para Puerto Rico, aunque recordaron que no es momento de bajar la guardia por la proximidad de la época navideña, que el año pasado se vio empañada por el brote más mortal de la enfermedad en lo que va de pandemia.

“Eso va cónsono con la positividad, siempre lo primero que baja son los casos, luego las hospitalizaciones y finalmente las muertes. Todavía quedan pacientes en intensivo e intubados, que tienen riesgo de fallecer, pero ciertamente mientras más bajito, menos van a haber esos días de 15 o 20 muertos”, comentó el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.

Agregó que es importante “seguir incentivando lo que se ha hecho bien”, esto en referencia a la vacunación a partir de los 12 años.

El 88.3% de la población en Puerto Rico apta a partir de los 12 años ha recibido al menos una dosis, de acuerdo con los datos de Salud. Además, en noviembre pudiera iniciar la vacunación del grupo de 5 a 11 años, pendiente a la autorización de las agencias de salud de Estados Unidos.

“Hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Vienen fechas como el Día de Acción de Gracias. El año pasado el mayor repunte, que fue el de diciembre, fue asociado a ese Día de Acción de Gracias. Ahora es distinto, porque tenemos la vacuna, pero tenemos que seguir guardando las medidas hasta que se declare el fin de la pandemia, que se espera sea en algún momento en el primer semestre del año que viene”, agregó Ramos.

Agosto ha sido el mes más mortal del COVID-19 en lo que va de año, con 312 muertes. Ese mes también se reportó la cantidad diaria más alta de defunciones en toda la pandemia: 28. La cifra récord anterior había sido 26, el 20 de diciembre de 2020.

La última vez que se reportó cero fatalidades por el coronavirus SARS-CoV-2 fue el 31 de julio, confirmó a este diario la portavoz de prensa de Salud, Lisdián Acevedo.

“La mayoría de los contagios de los brotes siguen siendo familiares, pero eso no quiere decir que son la mayoría de los contagios, porque estos se dan en índole laboral o en escenarios mixtos donde hay vacunados y no vacunados. En ese contexto se dan la mayoría de los contagios, pero se contagian en otro lugar y luego contaminan a familiares”, precisó Ramos.

Por su parte, la infectóloga Iris Velázquez resaltó que el reporte de cero muertes son excelentes noticias, aunque destacó que eso no significa que no continúan las muertes por la pandemia.

“Puerto Rico va en la dirección correcta. Estamos cerca del 3% de positividad, así que vamos muy, muy, muy bien”, expresó.

“Pienso que quizá vamos a tener un periodo de Acción de Gracias relativamente bueno. Las medidas las tenemos que continuar. El uso de mascarillas hay que seguirlo, las actividades al aire libre son las que vamos a preferir, el pavo se va a comer afuera, pero vamos bien. Muy probablemente podamos tener algo de flexibilización para las familias, sin perder de perspectiva que estamos en una pandemia”, resaltó.

La doctora enfatizó que noviembre será un mes muy importante en la batalla contra la pandemia, pues se espera que la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) autorice la vacunación para el grupo de menores de 5 a 11 años.

“Con la vacunación de los niños estaremos más protegidos. Vamos muy bien, estamos en la dirección correcta. Ojalá sigamos así a este paso, y que los que no se han vacunado se vacunen. No hay contraindicación de enfermedad para decir que usted no se puede vacunar, la única contraindicación es alergia a la vacuna o sus ingredientes. Eso es todo”, agregó.

La infectóloga enfatizó que gran parte de la población en Puerto Rico puede recibir una dosis de refuerzo o una tercera dosis de la vacuna de Pfizer, mientras que esta semana se espera que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) apoyen la decisión de la FDA a favor de refuerzos de las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson.

“Muchísima gente cualifica para boosters, falta la reunión del ACIP (Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización) de los CDC, que es esta semana, para tomar la decisión final, pero sabemos que usualmente se alinean con la FDA. Y es superimportante que los de Johnson & Johnson reciban su booster”, concluyó.