El Departamento de Salud reportó esta jueves unas cinco nuevas muertes por COVID-19 y el aumento de personas hospitalizadas por el virus a 234, lo que implica que se admitieron cinco pacientes más que ayer.

Según la dependencia, los decesos se registraron entre el 28 al 31 de marzo de 2021. Actualmente, la cifra global de muertes es de 2,118, que se desglosa en 1,804 confirmadas y 314 probables.

Muertes informadas:

- Hombre de 68 años de la región Metro

- Hombre de 66 años de la región de Arecibo

- Mujer de 58 años de la región de Caguas

- Hombre de 64 años de la región de Caguas

- Mujer de 82 años de la región de Caguas

“El total acumulado de muertes puede ser ajustado de acuerdo con el protocolo establecido por el Departamento de Salud, en consonancia con las pautas establecidas por CDC/NCHS y los criterios de estadísticas vitales de una defunción asociada con COVID-19, para la revisión de las muertes asociadas a COVID-19″, explicó Salud.

Mientras, total de hospitalizados aumentó a 234 y se desglosa en 219 pacientes que son adultos y 15 son pacientes pediátricos. Además, de los adultos hospitalizados hay 43 recluidos en una Unidad de Cuidados Intensivos (ICU, en inglés) y 27 están conectados a un respirador artificial. Al momento, no hay pacientes pediátricos en intensivo o conectados a un respirador.

Hasta hoy, los hospitales del país cuentan con 221 camas de intensivo y 929 respiradores artificiales disponibles para adultos.

Junto con este reporte el Departamento de Salud informó 227 nuevos casos positivos confirmados, 106 probables y 235 sospechosos, todos que parten de muestras que se tomaron entre el 16 al 30 de marzo de 2021.

Ante esto, los casos confirmados suman 97,966, mientras que los casos probables son 9,504 y los casos sospechosos 98,044.

No obstante, la totalidad de casos positivos confirmados se ajustó para sumar 33 casos previos al 16 de marzo y que no se habían informado. Además, restaron siete casos duplicados en este renglón. Igualmente, al total de casos probables se le hicieron ajustes. Específicamente, la agencia restó 28 casos duplicados luego de haber arrojado positivo en una prueba molecular, y sumó 34 casos previos al 16 de marzo y que no había informado.

Mientras, al total de casos sospechosos le restaron 10 casos que arrojaron positivo en una prueba molecular y 13 casos que dieron positivo en una prueba de antígenos. Asimismo, se restó un caso duplicado y se sumaron dos casos con fecha del 1 de marzo de 2021.

Sobre la vacunación, las estadísticas de Salud sostienen que hasta ayer en la noche se habían administrado 1,008,132 dosis, de las cuales 645,719 corresponden a personas con al menos una dosis y 362,413 a personas con la serie de dosis completadas.

Según Salud, el término de caso positivo confirmado hace referencia a los contagios cuyo resultado fue validado mediante una prueba PCR (molecular). El caso probable es aquel cuyo resultado positivo a la enfermedad se obtuvo mediante prueba de antígenos. Mientras, los casos sospechosos, también conocidos como resultados de anticuerpos, son aquellos que arrojaron positivo a la prueba serológica, y no tienen una prueba molecular o antígenos positiva.

Además, la agencia explicó una muerte confirmada por COVID-19 corresponde al deceso de una persona con una o más pruebas moleculares positivas. La muerte probable es aquel deceso de un paciente que fue diagnosticado con COVID-19 mediante una prueba de antígenos o que su su cuadro clínico reúne los criterios para creer que padecía de COVID-19, pero nunca tuvo una prueba molecular o de antígenos para detectar el virus. Mientras, la muerte sospechosa se refiere al fallecimiento de una persona en la que se detecta un anticuerpo específico en suero, plasma o mediante una prueba serológica con su sangre.