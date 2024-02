“Sálvame la vida”: surfista narra el momento en que intentó rescatar a personas cuya embarcación se accidentó en Quebradillas

“Mi día transcurría normal. Salgo a buscar a mi hijo a la escuela y me había dicho que quería ir a la playa. Ya estando allí me percato de la embarcación y le digo a mi hijo que parecía que venían indocumentados. Eso fue entre Camuy y Quebradillas ”, relató a El Nuevo Día.

“Tan pronto el bote se viró, dejé de grabar, agarré mi tabla y me tiré al agua. No podía quedarme con los brazos cruzados. Ya ellos (los tripulantes) venían gritando y mi instinto humano no me permitía quedarme ahí, sin hacer nada, mientras había personas pidiendo auxilio”, aseguró.