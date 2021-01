Salvavidas del Programa de Parques Nacionales denunciaron este martes que el gobierno reabrió las playas sin antes vacunarlos contra el COVID-19, pese a que son los encargados de la seguridad acuática y los primeros que atienden las emergencias en los balnearios y centros vacacionales.

Al hablar con El Nuevo Día bajo condición de anonimato por temor a represalias en su contra, describieron la aparente omisión como “un ejemplo más” de que no se les considera personal de primera respuesta.

“Estamos en el frente de playa trabajando con el público y, por tanto, ya debiésemos estar vacunados, pero no es así. Seguimos exponiendo a nuestras familias, y entre los compañeros también hay preocupación de que la nueva cepa del coronavirus ya está en Puerto Rico”, dijo uno de los entrevistados.

“No tenemos ninguna información de cuándo nos vacunarán. Como no hay una ley de salvavidas, no nos tienen conceptualizados de ninguna manera. Entendemos que se debería acelerar el proceso con nosotros”, agregó.

Específicamente, el reclamo de los salvavidas fue dirigido al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, y al secretario auxiliar del Programa de Parques Nacionales, Gerardo Hernández. Por virtud de la Ley 171-2018, Parques Nacionales se adscribió al DRNA.

Parques Nacionales administra 10 balnearios: Boquerón en Cabo Rojo, Caña Gorda en Guánica, Cerro Gordo en Vega Alta, La Monserrate en Luquillo, Manuel “Nolo” Morales en Dorado, Punta Salinas en Toa Baja, Seven Seas en Fajardo, Sun Bay en Vieques, Punta Santiago en Humacao y Villas de Añasco.

Boquerón, Punta Santiago y Villas de Añasco albergan centros vacacionales, al igual que Lago Caonillas en Utuado y Monte del Estado en Maricao.

No todas las instalaciones están abiertas. Algunas, incluso, están cerradas desde el paso de los huracanes Irma y María, en 2017, y otras desde los terremotos del año pasado.

En entrevista separada, Hernández negó que los salvavidas hayan sido obviados del plan de inmunización contra el COVID-19, pero no pudo especificar cuándo ni dónde recibirán las dosis.

Dijo, a lo sumo, que serían vacunados en algún momento durante la recién iniciada fase 1B, que incluye a las personas mayores de 65 años y a los primeros respondedores en agencias como la Policía, Bomberos, el Sistema de Emergencias 9-1-1-, Emergencias Médicas y Manejo de Emergencias, entre otras.

“Estamos al tanto de los procedimientos que se están llevando a cabo en el gobierno central relacionados con las frecuencias de vacunaciones. Reconociendo que los salvavidas brindan un servicio en los balnearios, ellos sí están incluidos en los próximos listados de vacunaciones. Estamos a la espera de que nos llamen para que nos digan la fecha”, dijo Hernández, quien apuntó al coordinador de emergencias del DRNA –a quien no identificó– como el funcionario encargado de completar dicho trámite.

“Prontamente, una vez nos indiquen, (los salvavidas) van a ser llamados para que procedan a vacunarse con ambas dosis. Pero la información de que no están en el listado es falsa. Estamos haciendo las gestiones”, agregó.

Hernández mencionó, además, que, durante la pandemia, a los salvavidas se le compró uniformes y equipos de seguridad, incluyendo tablas de inmovilización y mascarillas para uso acuático “que evitan el contacto físico”.

Uno de los salvavidas entrevistados señaló que Parques Nacionales presuntamente se comprometió a cercar las torres de observación para asegurar el distanciamiento físico recomendado, pero “terminamos haciéndolo nosotros mismos porque la agencia nunca respondió”.

Añadió que en las playas se necesita mayor presencia de policías, vigilantes del DRNA u otros agentes de ley y orden para garantizar, como establece la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi, que no haya aglomeraciones ni consumo de alcohol.

Hoy, Antonio Cabán, presidente de la Federación Central de Trabajadores –sindicato que representa a los salvavidas–, les haría llegar sendas cartas a Marchargo y Hernández con los reclamos y exigiendo acción inmediata.

“Estamos pidiendo que la vacunación de los salvavidas no pase de esta fase (1B) y que, de una vez, se les considere personal de alto riesgo. Llevamos en esta pelea más de 20 años y nunca se ha atendido. Los salvavidas merecen un respeto porque ponen su vida en riesgo en favor de los demás, sin contar que fuera del agua también tienen que atender muchas personas, que en ocasiones hasta se ponen agresivas. Ya es hora de que se les tome en consideración”, puntualizó Pagán.

El Nuevo Día solicitó una reacción al Departamento de Salud, pero al momento de esta publicación no había sido provista. La portavoz de la agencia, Lisdián Acevedo, pidió detalles por escrito, pero tampoco respondió.