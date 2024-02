“Salvó la vida mía y la de mis nenes”: destacan seguridad de albergues para víctimas de violencia de género

Durante su estancia en el albergue, Laura vio cómo se activó el protocolo de seguridad, que incluye que todas las personas –externas al personal– deban enviar su identificación para corroborar si alguna de las participantes les conoce. En su caso, conocía a un hombre que haría una reparación en una de las áreas comunes y así lo notificó, por lo que fue ubicada, junto a sus hijos, en otra área del albergue para que no tuvieran contacto con su conocido.

Atención completa

Laura indicó que recibió todos los servicios, incluyendo el acompañamiento en el proceso de sanación de los remanentes de la violencia, no solo para ella, sino también para sus tres hijos.

Cruciales las primeras semanas

“Aquí, hay un trabajo bien arduo desde que llega esa víctima, esa sobreviviente a nuestro espacio, hasta que logramos hacer un egreso digno, saludable y conscientes de que, quizás, el aspecto de peligro inminente mermó, porque no tenemos tampoco la seguridad completa y total”, subrayó Flores, quien destacó que el trabajo que se realiza desde los albergues es uno “completo y complejo”.

“Un albergue es un espacio de emergencia, no es un espacio prolongado. Es ese espacio que te va a brindar esta oportunidad de tú estar, por un momento, dándole un ‘stop’ (detente) a unas cosas, posiblemente, en términos de lo que podemos organizar, pero nosotros no vamos a paralizar ninguna gestión que sea por el bienestar de la sobreviviente”, señaló Flores.

Juntos en la protección de vidas

Contrario a lo que se dice popularmente, la directora de la Red, Jessica Fuentes , aclaró que no hay escasez de espacio en los albergues. Así también lo clarificó Flores, quien, a su vez, indicó que, más bien, hay un reto importante por la falta de fondos recurrentes para sostener el ofrecimiento “con la calidad y con la dignidad que merecen nuestras víctimas”.

Además, destacaron que los albergues son espacios remediativos ante una labor de prevención que no se dio o que no funcionó por parte del Estado .

“En un contexto ideal, de un país ideal, no habría que tener estos espacios. Deberíamos poder vivir con la libertad de no tener el temor de morir donde no se supone que nadie muera, que es en su hogar, que es el lugar más seguro donde tú te debes sentir”, recalcó Flores.