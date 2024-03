“Se debe hacer más accesible”: Tomás Torres Placa pide cambios en la representación de los clientes de la AEE

Mayor transparencia

“En Puerto Rico, no hemos logrado bajar de 20 horas de interrupciones (promedio al año por consumidor) y eso es un problema de supervisión. No podemos normalizar algo que no es normal. Si mantenemos ese grado de conformidad hacia el operador que contratamos, no vamos a lograr (estabilidad en) el sistema eléctrico. Hay que exigirle al operador que (ese índice) baje ya, porque ya lleva tres años y llevamos siete años desde (el huracán) María”, puntualizó.