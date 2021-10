El Departamento de Salud reportó hoy, martes, que dos mujeres de 48 y 68 años figuran como las más recientes víctimas mortales del COVID-19 en Puerto Rico.

Según la agencia, uno de los decesos ocurrió el pasado 16 de octubre, mientras que el otro se registró el 17 de octubre. La dependencia no reportaba muertes desde el pasado sábado, pero eso no significa que no se hayan registrado fallecimientos en la fecha del informe.

Salud explicó que las muertes que detalla en sus comunicaciones no implican, necesariamente, que hayan ocurrido en las pasadas 24 horas.

La mujer de 48 años residía en la región de Fajardo, mientras que la fémina de 68 en la región metro.

La isla promedia una muerte por día, basado en un período de siete días. Hasta hoy, el número de fallecimientos que han ocurrido en lo que va de octubre asciende a 41, según el portal de Salud.

De otra parte, la cifra de personas hospitalizadas por el virus bajó a 92, y se desglosa en 78 adultos y 14 pacientes pediátricos. Una cifra de hospitalizaciones como la que se reportó hoy no se informaba en la isla desde el pasado 22 de julio, cuando el total reportado fue 97.

Del total de pacientes adultos hospitalizados, 30 están recluidos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 22 de estos están conectados a un respirador artificial.

Por otro lado, la tasa de positividad del virus en la isla está en 2.19%, según el portal de Salud.

El promedio de casos positivos confirmados que reportó la agencia es 46, mientras que los casos probables son 36. Salud incluyó en el promedio los resultados de muestras tomadas entre el 3 al 17 de octubre.

En cuanto a la vacunación, la agencia sostuvo que 2,519,280 personas mayores de 12 años han recibido al menos una dosis de las vacunas autorizadas y 2,289,479 personas mayores de 12 años tienen la serie de dosis completada.