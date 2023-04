Los docentes del Conservatorio de Música no reciben un aumento sustancial de sus salarios hace más de dos décadas, lo que provoca que estos educadores de una de las instituciones académicas más prestigiosas del país reciban compensaciones, en ocasiones, equivalentes a la mitad de lo que se paga en otras.

La Asociación de Profesores del Conservatorio de Música de Puerto Rico reclamó al Ejecutivo tomar acción para actualizar las escalas salariales del centro educativo, fundado en 1959.

“Nosotros estamos todavía con la escala salarial del 2000 y no, no se ha hecho absolutamente nada. Las administraciones pasadas no han metido mano a esto en lo absoluto. La administración actual, al momento, sí está haciendo algo. Por lo menos, estamos viendo que ha hecho algunos movimientos, pero todavía no ha pasado nada”, manifestó el profesor Alberto Guidobaldi.

Es una situación similar a la que han denunciado docentes de otras instituciones públicas de educación superior, como la Universidad de Puerto Rico (UPR). Pero, mientras las escalas salariales de la UPR se actualizaron en 2012, las del Conservatorio se revisaron, por última ocasión, hace más de 20 años.

“Nos unimos al reclamo universal de los maestros del sistema público, los bomberos y otros gremios profesionales, quienes han reclamado y logrado cambios sustanciales en sus condiciones laborales recientemente. El sueldo base de un instructor del Conservatorio es de $2,085, casi la mitad de que lo gana un profesor de música en la Universidad de Puerto Rico”, sostuvo el profesor Jaime Bofill Calero.

De acuerdo con las escalas salariales de la UPR, en el rango más alto, un catedrático de Música del Recinto de Río Piedras cobraría $6,950 mensuales. En el Conservatorio, un catedrático con doctorado y más de 30 años de servicio tendría un salario de $3,769, según la escala salarial docente que entró en vigor en julio de 2000.

Sin embargo, en la práctica, la historia es otra, pues Guidobaldi explicó que, en los últimos años, no se han concedido los aumentos salariales que deben ir de la mano con la preparación académica de los docentes o con los ascensos en rango. De esta manera, educadores con doctorado continúan cobrando lo mismo que cuando tenían solo maestría, o un catedrático cobra lo mismo que cuando era asociado.

El rector del Conservatorio de Música, Manuel Calzada, lamentó que los profesores ahora tienen un sueldo base menor que los maestros de escuelas públicas. Sostuvo que la administración ha revisado las escalas salariales para personal docente y administrativo, las cuales prevén entregar este mes a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), entre otras agencias. Sin embargo, reconoció que no ha recibido información suficiente sobre cómo sería la evaluación y aprobación de estas escalas, ni si estarían aprobadas previo al inicio del próximo año fiscal.

“La situación es insostenible. Lo que nosotros estamos pasando en el Conservatorio, en base a la economía que estamos viendo, es una injusticia”, expresó Calzada.

“Tenemos 23 años de atraso en los salarios, en el Puerto Rico que vivimos que todo ha subido tanto y no sé cómo nuestros profesores lo hacen”, agregó Calzada, al destacar las horas que la facultad dedica a labores no compensadas, como las prácticas con estudiantes o la organización de festivales y recitales.

El catedrático Armando Luis Ramírez, quien lleva 25 años laborando en el Conservatorio, lamentó que la compensación de los empleados docentes no haya sido una prioridad en los últimos años, particularmente cuando se hacían inversiones en otras áreas.

“Nuestra institución ha crecido y mejorado en términos artísticos y de planta física por los pasados 15 años. Contamos con un espacio maravilloso, sumamente funcional que incluye la planta física y la tecnología de vanguardia tan necesaria para una educación competitiva. Lamentablemente, nuestros salarios se han quedado en la edad de piedra”, expresó Ramírez.

En su mensaje de situación de estado, el mes pasado, el gobernador Pedro Pierluisi hizo mención del Conservatorio de Música, pero como parte de una referencia sobre una inversión de $50 millones “para atender necesidades” de varias instituciones asociadas a las artes y la cultura.

Guidobaldi apuntó que la propuesta de la Asociación de Profesores es que las escalas del Conservatorio se equiparen a las escalas para docentes de la UPR.

El Conservatorio también es una universidad pública especializada. Está acreditada por la Middle States Commission on Higher Education, aunque la agencia alertó en verano pasado que la acreditación pudiera estar en riesgo debido al incumplimiento con, al menos, un estándar relacionado con el avalúo de la efectividad educativa de la institución. En torno a esto, Calzada indicó que ya entregaron reportes con las acciones correctivas, recibieron la visita de un equipo de la agencia y espera que haya una decisión positiva en verano.

“Nos hemos reunidos con la administración y con la Junta (de Síndicos), ellos están conscientes de la precariedad laboral que estamos reprochando. Tenemos esperanza de que OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) apruebe el nuevo plan de retribución y que se logre, finalmente, una justicia salarial para el Conservatorio” sentenció, por su parte, Bofill Calero.

“Nosotros trabajamos con muchísimo amor, porque todos somos músicos, nos gusta la música y hacemos nuestro trabajo lo mejor que se pueda. Esa es casi, le pudiese decir, la única razón sólida por la cual todavía estamos ahí. Sí, porque cualquier de nosotros se pudiese ir a cualquier estado de Estados Unidos y ganarse tres veces lo que se gana aquí”, expuso Guidobaldi.