Las operaciones en el edificio del Correo General en Hato Rey se han afectado desde anoche, cuando se ordenó el desalojo del segundo piso por un alegado “problema estructural”.

Así lo informó hoy el presidente del capítulo local del sindicato American Postal Workers Union, Juan Carlos González del Valle.

“Ayer, como a las 7:30 de la noche nos informaron de problemas y preocupaciones de unas fallas estructurales en el edificio del Correo General”, sostuvo González del Valle.

Sin embargo, el líder sindical dijo que no les han ofrecido detalles adicionales sobre cuál es la falla y cuán grave es.

“Se trató de indagar más con los gerenciales, pero hubo más información”, sostuvo González del Valle, quien detalló que ni si quiera el sindicato en Estados Unidos ha logrado obtener más información sobre la situación.

Agregó que “solo se pidió sacar peso del segundo piso del edificio, empezado por los empleados, la correspondencia y todo lo que pudieran al momento”.

“Luego piensan sacar maquinaria del segundo piso y ponerla en el primer piso”, abundó.

Señaló que, pese a las circunstancias, han continuado las labores en el primer piso del edificio.

“Esa es la preocupación, porque no sabemos la magnitud. Los empleados están preocupados. Hasta el manager, cuando me habló, sonaba preocupado y eso me levantó alerta”, expuso. “Estamos preocupados por los empleados y los clientes”.

Los únicos empleados que fueron enviados a sus casas fueron los temporeros.

Mientras, según González del Valle, el Servicio Postal tiene planes de eventualmente mover algunas de las operaciones a otro edificio, que había sido rentado para ayudar con un tapón de correspondencia que causó crisis hace unos meses en la Isla.

En el Correo General trabajan tres turnos, con la mayoría de los empleados laborando en horario nocturno para atender la correspondencia, que llega por la noche.

“Obviamente esto va a tener un impacto. Ahora mismo ya hay un atraso. Un día tiene un impacto grande en el servicio que se le brinda al cliente. Ahora no sabría decir qué va a pasar, pero sí va a tener un impacto grande la emergencia que tenemos ahora”, manifestó.

Asimismo, recordó que “por años” han tenido problemas con el sótano que “se llena de agua”.

“Espero que con esto finalmente decidan moverse a otro edificio, porque ese está muy malas condiciones. Desde hace tiempo llevan remendando por aquí y por allá, pero ya es tiempo, por la seguridad de todos”, afirmó.