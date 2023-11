Un total de 357 estudiantes del sistema de enseñanza público se ausentaron a clases este lunes tras presentar síntomas relacionados con influenza, COVID-19 o micoplasma, confirmó la supervisora de Enfermeras Escolares del Departamento de Eudcación, Evelyn Rivera García.

De estos 357 alumnos, 75 presentan sintomatología que pudiera apuntar a un diagnóstico de influenza, condición respiratoria que en las pasadas semanas ha registrado un alza en el número de contagios, lo que llevó al Departamento de Salud a declarar una epidemia.

“Hay semanas que los números vuelan, hay semanas que bajan y hay períodos donde se presentan los casos esperados, según el Departamento de Salud. Ahora pasamos la semana de Acción de Gracias, los estudiantes estuvieron fuera de la escuela y veremos el efecto, si alguno, en los próximos días”, explicó la funcionaria en entrevista con El Nuevo Día.

Al momento, agregó Rivera García, no han tenido que clausurar ningún plantel. Sin embargo, sí han tomado esta medida en algunos salones de clases de los sobre 800 planteles del sistema público de enseñanza.

Durante el fin de semana, el Departamento de Salud confirmó la muerte de un menor de entre 10 a 14 años a causa de la influenza, convirtiéndose así en el primer deceso pediátrico relacionado con el virus en esta temporada.

Con otras cinco fatalidades por influenza confirmadas durante la semana del 12 al 18 de noviembre, período al que corresponden las estadísticas más recientes, ya suman 57 las personas que han muerto por este virus desde que comenzó la temporada 2023-2024, en julio. De estas 57 fatalidades, 44 eran personas de 65 años o más y, las restantes 13, de 35 a 64 años, excepto la muerte pediátrica recién confirmada.

Solo dos de estas personas se habían vacunado contra la influenza, según el reporte de Salud. Mientras, la región con más fatalidades es Ponce (16), seguida de Caguas (11), zona metropolitana (8), Arecibo y Bayamón (7 cada una), Aguadilla/Mayagüez (5) y Fajardo (3).

En el Informe de Vigilancia de Influenza más reciente, que recopila datos del 12 al 18 de noviembre, también se informó que, para ese período, había dos brotes de este virus en instituciones educativas.

Salud define brote como “múltiples casos, que comprenden al menos del 10% al 15% de los estudiantes, maestros o personal en un grupo específico, o al menos tres casos en un grupo específico que cumple con la definición de ‘caso de COVID-19 asociado a escuela K-12′, con desarrollo de síntomas, o una prueba positiva confirmatoria o probable en un periodo de 14 días”.

Rivera García explicó que desde la epidemia de COVID-19, decretada en 2020, la agencia ha mantenido activo su protocolo para prevenir los contagios de esta enfermedad, así como de otros virus respiratorios. Asimismo, mantiene un sistema de vigilancia digital basado en la ausencia de los estudiantes por síntomas relacionados con COVID-19, micoplasma e influenza, que son los que predominan.

“Una vez tenemos niños ausentes por síntomas relacionados con alguna de estas condiciones se orienta al padre que nos informe el diagnóstico final. Si se confirma que es micoplasma, covid o influenza se mantiene fuera del plantel por entre cinco a siete días”, expuso la funcionaria. “Salud todas las semanas hace un informe con los casos de covid e influenza que están manejando y dándole seguimiento”, puntualizó.

En términos de las medidas que continúan promoviendo en los ambientes académicos, Rivera García destacó la vacunación, el distanciamiento físico y la desinfección. En el caso de la inoculación declaró que mantienen un acuerdo con Salud para realizar clínicas en las escuelas donde así sea solicitado, pero esta alternativa “no ha tenido tanta respuesta” por parte de la comunidad escolar.

La posibilidad de retomar el uso mandatario de mascarillas no está en discusión actualmente, afirmó. Indicó que, en una orientación reciente con personal de Salud, aunque se repasaron esta y otras estrategias, no de discutió esta posibilidad. “Siempre se enfatiza que se recomienda el uso de mascarillas, pero no que sea obligatorio”, aseveró.

“Nuestra exhortación es a la vacunación y su efectividad se demostró cuando a través de la administración de la vacuna se pudieron controlar los contagios. No es que la vacunación va evitar que te de COVID o influenza, pero la sintomatología es menos severa”, apuntó la supervisora, quien agregó, a preguntas de este medio, que todos los planteles cuentan con un enfermero o enfermera.

Algunos de los síntomas principales de la influenza son fiebre o escalofríos, tos, fatiga o cansancio, dolores musculares, dolor de cabeza, congestión, náuseas o vómitos y diarrea.