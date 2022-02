Tiene 22 años, tres años trabajando en la industria de los restaurantes como mesera y bartender, y semanalmente -aparte de las propinas que le pagan diariamente- recibe un cheque por parte de su patrono que no sobrepasa los $30 por cinco días de trabajo. “Yo solo pido que se me remunere dignamente por todo el trabajo que hago, porque uno vive de amor, pero también se necesita dinero para vivir”, dijo la trabajadora que prefirió no identificarse.

La realidad de Maritza Gómez Cuevas, de 34 años y quien hace 15 años es mesera en un restaurante en la zona del Condado, es completamente distinta y lo reconoce. “Por suerte yo trabajo en un restaurante que sí me tratan justo y me dan más de $2.13 la hora y con la propina yo cuadro”, señaló.

“Entiendo que también tengo el privilegio de que al trabajar en un sitio que se llena por la localización, por la suerte, por la comida... puedo vivir de ser mesera y lo he seguido haciendo, pero son muy pocos los patronos como el mío y muchos, muchos, muchos los colegas que no les da (el dinero)”, expresó Gómez Cuevas.

/ Manifestación de meseros y meseras frente al ala sur del Capitolio en reclamo a un mejor salario, el 14 de febrero de 2022. (Teresa Canino Rivera)

A la protesta se unieron varios legisladores, entre ellos la representante Mariana Nogales y el senador Rafael Bernabe, ambos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). (Teresa Canino Rivera)

Los empleados de este sector reclaman la eliminación del sub-salario mínimo de $2.13 a quienes laboran a base de propina. (Teresa Canino Rivera)

Un manifestante carga una bandera de Puerto Rico pintada de blanco y negro. (Teresa Canino Rivera)

La senadora Ana Irma Rivera Lassén presentó una medida en beneficio a este grupo de trabajadores. (Teresa Canino Rivera)

Otra legisladora que dijo presente fue la senadora María de Lourdes Santiago, por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). (Teresa Canino Rivera)

Los manifestantes llegaron con pancartas, cacerolas y cánticos hasta el Capitolio. (Teresa Canino Rivera)

Otro de los reclamos es que el gobernador Pedro Pierluisi estampe su firma en el proyecto de reforma laboral. (Teresa Canino Rivera)

Una pancarta lee: "Mi contrato dice MESERA, pero he tenido que ser host, dishwasher, cocinera, TODO a $2.13". (Teresa Canino Rivera)

Los manifestantes reclaman que el sub-salario de $2.13 la hora no es uno digno. (Teresa Canino Rivera)

No descartan manifestaciones adicionales para continuar exponiendo sus reclamos. (Teresa Canino Rivera)

Ambas jóvenes, junto a otros trabajadores de la industria de restaurantes organizados bajo el grupo Justicia Salarial, se manifestaron este lunes en los predios del Capitolio en reclamo por un sueldo justo y por la aprobación de dos medidas legislativas que equipararían los ingresos de meseros, camareros, bartenders y ayudantes en salones de belleza al salario mínimo estatal de $8.50 por hora.

Al momento, el salario base de estos empleados es de $2.13 por hora, aunque el patrono debe compensar la diferencia en caso de que al sumar las propinas el empleado no llegue al mínimo de $8.50 por hora. Sin embargo, ante la Asamblea Legislativa hay dos medidas –el Proyecto de la Cámara 1133 y el Proyecto del Senado 754- que buscan elevar el salario base de este grupo trabajador.

“Hay tanta diversidad de empresas, de patronos que operan de diferentes formas y esa falta de uniformidad nos crea un problema, porque tienes patronos que pagan $5.00, tienes otros que pagan $4.00 y algunos te contratan por servicios profesionales, una práctica prohibida por el Departamento del Trabajo”, señaló Randiel Negrón, portavoz del grupo Justicia Salarial.

“Es un reclamo justo sobre todo en un momento en que un salario que hace una década, quizás podía dar para vivir, y actualmente no. Aun con las propinas no da para vivir”, dijo la senadora del partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.

El Proyecto de la Cámara 1133 –de la autoría del representante popular Juan José Santiago y de la legisladora por Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Mariana Nogales- aumentaría, efectivo el 1 de julio, el salario base de estos trabajadores al 75% del salario mínimo vigente de $8.50 hasta equipararlo en el 2023. En el caso de esta medida, dijo Negrón, favorecen una enmienda para que las alzas dispuestas no están sujetas al aval de la “Comisión de Salario Mínimo”.

Por su parte, el Proyecto del Senado 754, de la autoría de los legisladores de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, elevaría el salario base de los trabajadores que están sujetos a un sistema de propinas al mínimo federal. “Ser camarero, ser camera, trabajar en un salón de belleza es una profesión como cualquier otra y exigimos que tengan una remuneración completa”, expresó Negrón.

“Ese proyecto... al leerlo, concluimos que está perfecto”, expresó Negrón sobre la medida del Senado.

El portavoz aseguró que hay patronos que no compensan a los empleados, en caso de que al sumar las propinas no llegue al mínimo de $8.50 por hora. Éste, sin embargo, dijo que no divulgaría la información, ya que hay temor entre compañeras meseras de perder sus empleos por encontrarse en período probatorio.

Los trabajadores abordados agregaron, además, que la ausencia de un salario fijo no les permite definir sus futuros e invertir en la compra de un hogar o un vehículo. Sostuvieron que, en ocasiones, especialmente las meseras, son víctimas de hostigamiento sexual y de un mal trato por parte de clientes. “La gente aquí piensa que estamos para serviles como si fuésemos unos sirvientes y no nos miran a los ojos y nos tratan como personas inferiores y es bien fuerte”, argumentó Gómez Cuevas, quien tiene un bachillerato en Historia.

Bernabe, por su parte, coincidió y alegó que muchas muchas veces las propinas no se otorgan de acuerdo con el criterio del servicio que se ha recibido, sino a base de “todo tipo de prejuicio”. “El cliente puede discriminar por raza, por género, porque no le gusta el maquillaje, porque no le gusta la sonrisa de la persona (que le atiende). La propina es una fuente de arbitrariedad y de la operación de todo tipo de discriminación. Por último, es una fuente de vulnerabilidad al acoso y al hostigamiento”, abundó Bernabe.