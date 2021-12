Hace 37 años, Sor Carmen Ferrandis Navarro llegó a Puerto Rico para trabajar como educadora de niños sordos y, luego de muchas generaciones de alumnos, todavía atiende las necesidades de esa población mediante su labor en el Colegio San Gabriel, en San Juan.

En el colegio, que es parte de su congregación, Hermanas Franciscanas de la Inmaculada, Sor Carmen llegó sin saber lenguaje de señas y, a través de los años, no solo ofreció clases y terapias del habla, sino que fue directora de la institución y logró mantenerla operando cuando el personal mermó tanto que solo quedaban dos religiosas a cargo.

Ahora, a sus 74 años, se dedica a la administración de la institución y, por su destacada labor, fue reconocida con el Galardón Rafael y Celestina Cordero de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico.

En 1984, cuando solo tenían 12 niños, “me dediqué a la educación de niños en edad preescolar y disfruté muchísimo, sobre todo, porque en los colegios estábamos dedicadas a que el niño hablara. Dábamos terapia del habla. En el salón teníamos un espejo grande (al frente del cual se paraba al menor). Se le ponía la mano en el pecho para que escuchara la vibración de su voz y el niño tenía que repetir ese sonido”, cuenta la religiosa.

Sobre el modelo de educación en el colegio, recuerda que cambió “y nos pidieron que diéramos lenguaje de señas” para que los estudiantes se comunicaran de esa forma. Aunque destaca que “aquí, en el colegio, creemos que el niño que puede hablar, tiene que hablar”.

Son cerca de 60 los niños que están matriculados actualmente en el colegio, que llega hasta cuarto año de escuela superior y cuya labor es contratada por el Departamento de Educación. Aunque ese número es cinco veces mayor a los grupos iniciales, todavía se queda corto para atender a la gran cantidad de menores sordos que hay en la isla, considerando que el Instituto de Estadísticas estimó en más de 200,000 la población de personas sordas en Puerto Rico en 2018.

Muchos de ellos están en escuelas de corriente regular, lo cual, según Sor Carmen, no es lo más adecuado. “El niño sordo necesita estar con sus pares porque no es lo mismo estar en el salón y que, cuando sale al recreo, no tiene con quién hablar. Cuando está en una escuela regular tiene muchísimas dificultades. Aquí, el niño cuando viene y tiene como siete añitos más o menos, lo vemos que tiene miedo. Pero, al mes, no hay quien pare a ese niño. Eso es bueno porque se da cuenta de que hay niños como él y no se siente excluido y puede comunicarse y entiende lo que dice la maestra, que tiene lenguaje de señas”, explica.

“Vemos el desfase del niño cuando viene de otra escuela. Hoy día no solo tenemos niños sordos, sino que tienen muchas deficiencias, y trabajamos con lo que tenemos”, afirma la educadora.

Otro de los cambios que ha vivido el colegio es que antes los estudiantes se quedaban internos, pero luego cambiaron el modelo porque “vimos que el niño necesita estar con sus papás”.

“Cuando empezamos, teníamos niños de toda la isla y los que eran de lejos se quedaban aquí de agosto a diciembre y a veces no tenían contacto con sus padres ni sus hermanos. Y vimos que eso no era conveniente y que sus familiares también tenían que aprender lenguaje de señas para comunicarse”, destaca Sor Carmen.

La importancia de la familia

La religiosa, natural de Valencia, España, destaca la importancia de la familia en el proceso educativo de los niños, particularmente si tienen una necesidad especial como los menores sordos.

“Los padres tienen que estar pendientes del menor”, subraya, y luego lamenta que con el trabajo y el estilo de vida actual muchos progenitores no les dedican tanto tiempo a sus hijos.

Desde que ingresó al Colegio San Gabriel, la religiosa se ha dedicado en cuerpo y alma a trabajar por los niños sordos y fue quien dio la alerta y buscó alternativas cuando la disminución de religiosas (por traslados, envejecimiento, entre otras razones) amenazó la permanencia de la institución. Presentó el problema en la congregación y surgió la idea de reclutar hermanas en una institución que tienen en India. “Y todo el mundo quería venir para acá, y enviaron dos hermanas. Una de ellas está todavía con nosotros”, recuerda, para luego especificar que ahora quedan ella (oriunda de España), una hermana de Perú y una de India, a cargo del grupo de 55 empleados del colegio, que incluye maestras, asistentes y terapistas.

El colegio también ofrece servicios de intervención temprana para niños de cero a tres años de edad.

Trabajo continuo

A pesar de toda la responsabilidad y el trabajo que realiza con los estudiantes, Sor Carmen saca tiempo para mantener el vínculo con sus alumnos, aún después que se gradúan y son adultos.

“Yo también estoy en la Pastoral de Sordos Adultos. Son personas que han estado en el colegio y están casadas. Tenemos las misas en señas en la parroquia San Luis Rey, la misa de las once de la mañana. Ellos se van del colegio, pero no se van del colegio. La semana pasada tuvimos un almuerzo por el Día de Acción de Gracias y compartimos”, dice en tono vivaracho la administradora de la institución especializada.

“Es hasta que se mueren que estamos con ellos. Saben que este colegio es su casa y que cualquier dificultad que tienen, vienen para acá. Somos como las familias, que no sueltan a sus hijos”, sostiene.

Sobre su labor, afirma que “trabajo sin parar, con mucho gusto. El Señor me ha dado buena salud. Tengo diabetes, pero la tengo controlada. Me dicen que soy un correcaminos (se ríe). Tengo mucha energía y me cuido también, comiendo saludable y moviéndome mucho porque eso es ejercicio. Y dando gracias a Dios, chica, porque ese es el que me ha dado la salud. Él es el motor de la vida de uno y hay que agradecer la vida que tenemos”.

Sor Carmen hizo una exhortación a las personas que deseen hacer una aportación al Colegio San Gabriel, pueden llamar al 787-783-3455 o 787-245-0052.