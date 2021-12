La Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, en Nueva York, seleccionó a Rafael Lama Bonilla, subdirector de El Nuevo Día, para formar parte de su prestigioso Sulzberger Executive Leadership Program en el 2022.

La institución académica hizo el anuncio ayer a través de su página web y redes sociales.

El Sulzberger Executive Leadership Program adiestra a líderes de las organizaciones más respetadas de noticias en el mundo y de prometedoras “startups” de medios, con el fin de promover la innovación y resolver desafíos de negocios en tiempos de transformación, incertidumbre y oportunidad, según el portal de Columbia.

Los “fellows” o becados utilizan el programa para lanzar, acelerar e implementar proyectos reales que son críticos para la misión de sus respectivas organizaciones.

Lama Bonilla fue seleccionado, entre un total de 20 líderes de organizaciones, que incluye a The New York Times, The Washington Post, Condé Nast, entre otros. Además, el ejecutivo de El Nuevo Día recibió una de las cuatro becas otorgadas para el programa por parte del Google News Initiative (GNI).

PUBLICIDAD

“Haber sido seleccionado al Sulzberger Executive Leadership Program es un honor y un sueño hecho realidad. Me llena de orgullo que este prestigioso programa del Columbia Journalism School, así como el Google News Initiative, estén mirando de cerca a Puerto Rico y a GFR Media, y que crean en nuestra propuesta para elevar la calidad periodística, nutrir a nuestras audiencias y defender la democracia”, sostuvo.

Como parte de su solicitud para entrar al programa, Lama Bonilla presentó una propuesta para innovar en la forma en que El Nuevo Día lleva su información a la diáspora. A partir del año próximo, el ejecutivo y los demás “fellows” comenzarán un programa estilo “boot camp” mediante el cual desarrollarán destrezas para que puedan impulsar sus propuestas, abordándolas como emprendimientos desde cero, con la expectativa de que regresen a sus organizaciones a implementarlas.

“Nos sentimos sumamente orgullosos de Rafa. Es un honor que uno de nuestros principales ejecutivos haya sido seleccionado a este programa tan prestigioso y que, además, sea la representación del calibre de nuestros periodistas” indicó María Eugenia Ferré Rangel, presidenta de la Junta de Directores de GFR Media.

“Estamos confiados en que esta oportunidad traerá nuevos aprendizajes que contribuirán a fortalecer nuestros equipos y reafirmar nuestro compromiso de trabajar a diario por publicar noticias e información valiosa en todas nuestras plataformas e impactar de manera positiva a nuestra diáspora”, agregó Ferré Rangel.