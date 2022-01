Cerca de 400 estudiantes de Guánica iniciaron hoy, lunes, sus clases presenciales en un plantel construido con modulares en el mismo espacio donde colapsó la escuela Agripina Seda durante el terremoto del 7 de enero de 2020.

Antes de sonar el timbre, las comunidades escolares de las escuelas Agripina Seda y Aurea Quiles, recibieron la visita del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, quien acudió a la instalación junto con el designado secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, y el alcalde Ismael Rodríguez Ramos, para inaugurar el proyecto que albergará a ambas matrículas en la modalidad de “interlocking” hasta marzo, cuando culmine la ampliación de modulares lo que permitirá que, cada matrícula, pueda completar su periodo académico en horario regular.

“Hoy estamos comenzando el reinicio escolar de forma presencial en todo Puerto Rico y quisimos estar aquí en la inauguración de esta nueva escuela Agripina Seda en Guánica. Esto es una nueva facilidad, aquí fue una inversión de $7.5 millones. Es una facilidad espectacular, aunque son módulos temporeros, realmente se pueden usar por un largo periodo de tiempo”, expuso Pierluisi al finalizar el recorrido salón por salón.

“Desde ahora hasta el mes de marzo vamos a tener en esta facilidad la escuela intermedia Agripina Seda y la superior de Aurea Quiles Guánica intercambiando horarios, pero, a partir de marzo, esta escuela se va a seguir expandiendo para que entonces cada escuela, la intermedia y la superior, tengan su propia facilidad”, destacó.

Explicó que el diseño de los salones cumple con los protocolos de la pandemia del COVID-19 con un sistema de acondicionador que permite el flujo de aire constante.

“Los acabamos de inspeccionar, de ver, son comodísimos, seguros, resisten sismos, hay sistema de aire acondicionado, está diseñado para los tiempos como los que estamos, de pandemia para que circule el aire constantemente, aire de afuera entrando y saliendo. Los niños y las niñas están felices, se les nota que están tan contentos porque estuvieron que esperar largo tiempo. No tuvieron educación presencial por demasiado tiempo y ya eso a partir de hoy es una realidad”, acotó.

Karili Rivera Caraballo, maestra de matemáticas, en su salón de clases en la nueva escuela Agripina Seda en Guánica. (Jorge A. Ramírez Portela)

“Le deseamos lo mejor al pueblo de Guánica y a todos sus estudiantes, se merecían esto ya, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena”, mencionó.

Asimismo, resaltó que habrá otros proyectos similares en Yauco, Guayanilla y Peñuelas para el inicio del próximo año académico en agosto.

“Esas obras están en curso. Se están reparando columnas cortas en todo Puerto Rico, ya hay más de 470 escuelas adjudicadas, cuando decimos adjudicadas es que ya se hicieron las reparaciones o están en curso, o está a punto de comenzar la reparación”, afirmó.

Luego de esa visita, el mandatario del país llegaría a la escuela Franklin D. Roosevelt, también en Guánica, para inspeccionar el estatus de los trabajos de restauración.

Por su parte, el alcalde Rodríguez Ramos manifestó que la totalidad de la matrícula que hoy estrenó los modulares de la escuela Agripina Seda se dividen en: 173 alumnos de la escuela intermedia que estarán por la mañana y en las tardes acudirán unos 240 de la escuela superior.

“(Esto) significa mucho… estamos en los terrenos de la escuela que fue destruida, la escuela Agripina Seda por el terremoto del 7 de enero. Significa el comienzo de la reconstrucción de nuestro pueblo y qué más importante que la educación”, confesó.

/ Aurea Santiago, encargada del comedor de la escuela Agripina Seda en Guánica, recorre los escombros del recinto que colapsó tras el temblor. (Ramón “Tonito” Zayas)

Santiago indicó que prácticamente vio toda la construcción del plantel en el cual su papá también laboró. (Ramón “Tonito” Zayas)

Apenas unos cuantos escritorios se salvaron del colapso total de la edificación. (Ramón “Tonito” Zayas)

La estructura no aguantó el temblor de magnitud 6.4 que se registró a las 4:24 a.m., ni el sismo subsiguiente de magnitud 5.6. (Ramón “Tonito” Zayas)

El edificio de tres pisos colapsó casi en su totalidad en varias partes. (Ramón “Tonito” Zayas)

La escuela servía a un total de 434 estudiantes. (Ramón “Tonito” Zayas)

Por suerte, la escuela no estaba abierta al momento de ocurrir el temblor luego que el gobierno atrasó el inicio de clases. (Ramón “Tonito” Zayas)

La escuela Agripina Seda fue uno de 11 planteles en Guánica que sufrieron daños moderados o severos a causa de los temblores. (Ramón “Tonito” Zayas)

Santiago dijo a El Nuevo Día que "jamás pensé que iba a pasar esto. Es una tristeza para Guánica". (Ramón “Tonito” Zayas)

César González, comisionado de seguridad de Educación, e Iris Berríos, superintendente de la región Ponce, inspeccionan la estructura de la escuela. (Ramón “Tonito” Zayas)

Varios perros se dieron la tarea de explorar los escombros pese al peligro latente de que la estructura continuará derrumbándose. (Ramón “Tonito” Zayas)

La mayoría de los edificios del plantel colapsaron, y los que quedaron en pie parecían haberse jamaqueado de un lado a otro. (Ramón “Tonito” Zayas)

González dijo que "Hasta este momento, tenemos 11 escuelas, de 73 que se han inspeccionado, y que han sufrido daños". (Ramón “Tonito” Zayas)

Reynaldo Cancel Santos laboraba como conserje de la escuela y también llegó hasta el edificio para ver los daños. (Ramón “Tonito” Zayas)

Santos, en la foto junto con Santiago, indicó que llevaba 16 años trabajando en la escuela. (Ramón “Tonito” Zayas)

González dijo que hay preocupación en la agencia sobre cuántas de las 856 escuelas en la isla pueden resistir un temblor mayor. (Ramón “Tonito” Zayas)

El comisionado de seguridad de Educación añadió que el total de escuelas con daños estructurales podría aumentar. (Ramón “Tonito” Zayas)

Mientras, Berríos dijo que, al momento, no ha decidido a qué escuela se trasladarán los estudiantes de la Agripina Seda. (Ramón “Tonito” Zayas)

Mientras, el secretario de Educación recordó cómo el desastre del terremoto afectó a los estudiantes de la zona cero, especialmente en Guánica, donde ocurrió el epicentro.

“Tiene un significado… nos lleva a que hoy estos estudiantes tengan la oportunidad de verse, de compartir, de interactuar y de tener su espacio. Así que es el comienzo de la reconstrucción del sistema educativo y ya lo hemos difundido, en términos de lo que implican estos parques modulares, de lo que implica la apertura de escuelas que estaban cerradas”, sostuvo el titular de la agencia.

Precisamente, Angélica Lugo Nieves reveló su alegría al ver que sus hijos —que cursan los niveles intermedio y superior— entraron al salón de clases por primera vez en mucho tiempo.

“Me dio nostalgia porque yo fui estudiante de la Agripina Seda y me da alegría porque mis nenes pueden venir a coger el pan de cada día que es la enseñanza. Mamá en casa puede ayudarlos, pero no es lo mismo que un maestro que esté ahí, que puede aclarar sus dudas y no a través de una computadora que no se puede aclarar dudas a un solo estudiante”, argumentó.

Pero sus retoños están conscientes de que regresan a la escuela en medio de una pandemia, así que, además de la mochila, lo primero que agarraron fueron los productos requeridos para evitar el contagio.

“Está bonito… mis hijos quedaron encantados con la escuela. Para más decirte, se levantaron tempranísimo porque ‘vamos pa’ la escuela que tenemos escuela nueva’. Están emocionados. Lo primero que me cogieron fue el alcohol, las mascarillas y ‘vámonos pa’ la escuela, mami’”, resaltó.

A su lado estaba Jannette Nieves Santiago, pero su historia era distinta porque su hija de 13 años no pudo entrar a clases hoy con sus antiguos compañeros porque ya no viven en ese pueblo. Su familia fue desalojada del residencial Luis Muñoz Rivera que quedó destruido por los sismos.

“Ahora mismo vengo a darle de baja porque se me hace difícil venir de Ponce para acá. Ella está un poquito apagada porque ella quería seguir aquí. Ahora mismo, ella está teniendo problemas con las clases, pero no puede venir para acá a pesar de que ella quiere, nosotros siempre vivimos en Guánica”, lamentó.

“Está un poco deprimida porque va una escuela nueva y no tiene amigos. Aquí está toda la familia, pero se nos bien hace difícil. Ahora, nos toca volver otra vez de cero y echar hacia adelante. Ahora, voy para Ponce a ver en cuál escuela la puedo ubicar”, dijo con voz entrecortada al ver a su niña triste, todavía con el uniforme de la escuela Agripina Seda.