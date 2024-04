Suman más de 1,000 las apelaciones al programa Medicaid tras concluir proceso de recertificación

Miles de muertos dentro del programa

Entre las ausencias a las citas de elegibilidad, agregó, aproximadamente un 7% son casos de asegurados que ya no viven en la isla o que han fallecido. A otros, sostuvo, no les interesa recertificarse en el programa porque hubo un cambio de circunstancias que hizo que ya no necesiten la cubierta de Medicaid o están saludables y no consideran necesario retener un seguro médico.